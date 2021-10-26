Представлена серийная версия электрического седана Weltmeister W7

Состоялась премьера нового электрического седана Weltmeister W7.

Вместе с тем модель построена на базе ранее показанного концепта Maven, показанного весной минувшего года. Вместе с тем серийная модификация по внешнему виду практически не отличается от прототипа. Что касается интерьера салона, то здесь применили сдвоенный экран для виртуальной панели приборов и мультимедийного центра.

Что касается технических параметров, то новый экземпляр оснащается электрическим агрегатом, мощность которого пока неизвестна. Эксперты полагают, что запас хода новинки Weltmeister W7 будет составлять около 700 километров без подзарядки. Еще одним достоинством электрокара указали наличие системы автоматического вождения.