В РФ появились первые экземпляры новой версии кроссовера Chery Tiggo 7 Pro

Китайская компания Chery начала продажи на российском рынке нового кроссовера Tiggo 7 Pro.

Первые экземпляры уже начали поступать к местным дилерам. Известно, что разработчики устранили проблему с рычагом переключения передач, который вызывал некоторые неудобства владельцев предшествующей генерации паркетника. Вместе с тем теперь для осуществления переключения приходилось двукратно передвигать кистью руки.

Теперь же в кроссовере Tiggo 7 Pro установлен такой селектор, который предполагает единственное движение рукой. Вместе с тем покупатели смогут приобрести китайский кроссовер в новых оттенках кузова, включая белый и серебристый. Остальные особенности и технические параметры паркетника пока не озвучены.