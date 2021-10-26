 

В РФ появились первые экземпляры новой версии кроссовера Chery Tiggo 7 Pro

26.10.2021, 21:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Китайская компания Chery начала продажи на российском рынке нового кроссовера Tiggo 7 Pro.

Первые экземпляры уже начали поступать к местным дилерам. Известно, что разработчики устранили проблему с рычагом переключения передач, который вызывал некоторые неудобства владельцев предшествующей генерации паркетника. Вместе с тем теперь для осуществления переключения приходилось двукратно передвигать кистью руки.

Теперь же в кроссовере Tiggo 7 Pro установлен такой селектор, который предполагает единственное движение рукой. Вместе с тем покупатели смогут приобрести китайский кроссовер в новых оттенках кузова, включая белый и серебристый. Остальные особенности и технические параметры паркетника пока не озвучены.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.05 / MSNBC – «прививка на миллион» — жителей Огайо зазывают на вакцинацию с помощью лотереи

09.03 / Ученые предсказали наступление полугодового лета в России

12.02 / Министр по одиночеству появился в Японии

10.10 / “Какие две тысячи зрителей? Метро посещает полмиллиона”. Певица Полякова отреагировала на обвинения из-за концерта в Харькове

15.07 / Помпео высказался по поводу «российской пагубной деятельности»

06.07 / Трамп обдумывает серию президентских указов по Китаю, промышленности и иммиграции

18.01 / Маас стал первым немецким министром, поддержавшим «привилегии» для вакцинированных

08.10 / Росстат опубликовал данные о естественной убыли населения в России

12.02 / 11 февраля боевики на Донбассе открывали огонь пять раз, погибло двое украинских военных – штаб ООС

19.01 / В Европе начали переходить на обязательное ношение респираторов FFP2

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика