Плетеные хвостики, спрятанная челка, взъерошенные кудри и шарфы в волосах: 7 зимних тенденций причесок

Если вы следите за модными тенденциями и хотите выглядеть на все сто, обратите внимание на прически, которые будут в моде этой зимой. Плюс заключается в том, что эти укладки вы легко сможете сделать своими руками в домашних условиях.

Гламурные волны

Если летом были в моде пляжные волны, то зимой пришло время для гламура. Такая прическа выглядит стильно и элегантно, у вас будет возможность продемонстрировать красоту своих волос. Укладку можно сделать самостоятельно, и для этого не потребуется мастерства и многолетнего опыта. Помойте голову, нанесите на волосы термозащитное средство, которое поможет обеспечить волосам безопасность при использовании горячих приборов. Затем высушите волосы феном, сделайте боковой пробор и прядь за прядью накручивайте волосы на плойку (можете предварительно нанести средство для лучшей фиксации). Прибор держите горизонтально, чтобы волны получились более эффектные. В конце работы можно покрыть волосы лаком.

Плетеные хвостики

Вы можете выбрать один из вариантов этой прически или каждый день делать новый. Речь идет об одном высоком хвосте, его также можно сделать средним или низким. Отличным вариантом будет сделать два хвостика (также сверху, посередине или внизу). В домашних условиях вам нужно помыть голову и высушить волосы феном. Затем зачесать их наверх и собрать в хвост на макушке. Резинку покрыть лентой или декоративной заколкой. После этого рекомендуется разделить волосы в хвосте на три части, сплести классическую косу и зафиксировать кончики резинкой. Если хотите сделать два хвостика, разделите волосы вертикальным центральным (на затылочной части) пробором, затем соберите каждую часть волос в хвост и проделайте все по указанной выше инструкции.

“Пузырьковая” коса

Очень стильная и привлекательная прическа, которая по-прежнему остается в тренде. Вы сможете сделать столько «пузырьков», сколько хотите. Также можно сделать их на одном расстоянии друг от друга или на разном. Чистые волосы зачешите вверх и соберите в хвост, закрепив резинкой. Предварительно можете нанести средство для лучшей фиксации. После этого чуть ниже закрепите еще одну резинку выбранного вами цвета, чтобы получился “пузырек”. Резинка может быть цветной или однотонной, а также подходящей под цвет ваших волос. Еще ниже закрепите третью резинку. Так продолжайте до окончания длины или остановитесь на той высоте, которая вам нравится.

Спрятанная челка

Если вы следовали модным тенденциям и оформили челку, это является похвальным. Однако, если вы хотите ее спрятать или снова отрастить до длины, которая совпадет с длиной остальных волос, никто вас за это не осудит. Вы можете легко сделать прическу, которую отрастающая челка никак не испортит. Для этого вам необходимо просто заправить ее под обруч, повязку или закрепить декоративными заколками в нескольких местах. Можете зачесать волосы наверх, сделать центральный пробор, сместить его в одну или другую сторону, чтобы он стал боковым. Распущенные волосы завейте или выровняйте. Прическу можно сделать буквально за несколько минут, однако аксессуар, который будет находиться сверху, не только ее украсит, но и сделает ваш образ законченным и целостным (при условии, что он будет гармонично сочетаться с другими предметами вашей одежды).

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Взъерошенные кудри с «мальвинкой»

Эта прическа выглядит максимально стильно и элегантно. Вы можете продемонстрировать красоту своих локонов, и при этом волосы не будут падать на лицо, что является очень практичным. Помойте голову, немного просушите волосы, чтобы они были слегка влажными, и нанесите на них мусс. После разделяйте волосы на пряди и при помощи щипцов завивайте их от корней до кончиков. Прибор держите вертикально, чтобы получились привлекательные спирали. Отделите волосы с боковых частей и соедините их в центре затылка приблизительно на уровне верхней части ушей. Соберите волосы в хвостик, чтобы получилась классическая «мальвинка», предварительно оставив по пряди с обеих сторон. Поменяйте пряди местами для изменения их направления так, чтобы резинки, фиксирующей хвостик, не было видно, и спрячьте кончики волос.

Шарфы в волосах

Речь идет об аксессуарах, которые сегодня находятся в тренде. В зимнее время года вы сможете выглядеть очень привлекательно, если сделаете такую прическу под головной убор или используете шарф или косынку вместе него. Оформляется прическа довольно просто. Как всегда, нужно помыть голову и просушить волосы естественным способом или при помощи фена. Можете нанести любое стайлинговое средство. Структуру и форму можно выбрать любую. Например, отлично смотрятся прямые гладкие волосы, которые можно не просто просушить по направлению их роста, но и дополнительно разладить утюжком. Или сделать легкую завивку при помощи щипцов или других приборов (можно использовать бигуди или просто заплести косички на влажные волосы, а после просушивания их снять). Когда укладка будет сделана, возьмите косынку или шарф, завяжите его на макушке на один или два узла, после чего заправьте концы, чтобы их не было видно. Можно сделать несколько оборотов шарфа и завязать узел любой формы. У вас получится замечательный, теплый и комфортный головной убор, который станет эффектным дополнением к другим предметам вашей одежды и штрихом к завершению образа.

Высокий хвост

Это не просто высокий конский хвост, это гламурная прическа из волос, которые сегодня находятся в тренде. Речь идет о так называемых жидких волосах, которые демонстрируют звезды на красных ковровых дорожках престижных церемоний. Поэтому вам необходимо тщательно вымыть волосы, предварительно сделав маску, которую нужно подержать приблизительно тридцать минут под полиэтиленом. Высушите их при помощи фена, а затем прядь за прядь тщательно разгладьте утюжком. Должен получиться эффект “жидких” волос, которые струятся как потоки воды. Соберите их на макушке в хвост, оставив не заправленной небольшую прядь. Оберните этой прядью основание хвоста, закрепите кончики невидимкой так, чтобы их не было видно. Такая прическа выглядит очень нарядно, поэтому вы можете смело отправляться с ней на любое торжество.