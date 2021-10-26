Свадебные платья, которые будут в тренде в 2022 году: 9 образов

Планируете свадьбу в 2022 году? Самое время задуматься о выборе свадебного наряда. Каким будет ваше идеальное платье? В этой статье мы расскажем, какие модели будут самыми трендовыми. Выбор крайне богат, каждая невеста выберет для себя что-то особенное.

Перья

Нежно и немного вычурно смотрятся платья с отделкой из перьев. Такой декор наиболее эффектно смотрится в динамике. Легкие перышки развеваются при ходьбе и помогают создать действительно ангельский образ.

В стиле бохо

Актуальны платья в бохо-эстетике. Приветствуются этнические мотивы. Конечно, такой наряд требует соответствующих аксессуаров.

В розовых тонах

Свадебные наряды традиционно ассоциируются с белым цветом. Однако в 2022 году можно отступить от традиций и для свадьбы выбрать платьице в нежно-розовом оттенке. Он напоминает нежную розу, освежает образ и привносит в него изюминку.

Из шелка

В тренде свадебные наряды из шелка. Этот материал красиво переливается на свету и подчеркивает изящество фигуры.

С вырезом

Конечно, вырез на юбке должен быть умеренным. Достаточно просто кокетливо приоткрыть ногу. Однако если свадебное платье снабжено вырезом, оно должно быть достаточно строгого кроя, прикрывающее ноги.

С приспущенными рукавами

Романтично смотрятся наряды с приспущенными рукавами. Такая модель красиво открывает плечи.

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С пуговицами

Красиво смотрится отделка из декоративных пуговиц. Такая незначительная, казалось бы, деталь выполняет важную функцию. Визуально она создает вертикальную линию и вытягивает силуэт.

С пышными рукавами

Один из самых ярких трендов 2022-го – пышные рукава. Свадебные наряды с рукавами-фонариками выглядят элегантно и женственно. Они придают наряду дополнительный объем. Эффектно смотрятся рукава, украшенные тонким кружевом.

С глубоким декольте

На собственной свадьбе невеста вполне может появиться с глубоким декольте. Однако сам наряд должен быть закрытым внизу, без вырезов и прочих провокационных деталей.