Свадебные платья, которые будут в тренде в 2022 году: 9 образов
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Планируете свадьбу в 2022 году? Самое время задуматься о выборе свадебного наряда. Каким будет ваше идеальное платье? В этой статье мы расскажем, какие модели будут самыми трендовыми. Выбор крайне богат, каждая невеста выберет для себя что-то особенное.
Перья
Нежно и немного вычурно смотрятся платья с отделкой из перьев. Такой декор наиболее эффектно смотрится в динамике. Легкие перышки развеваются при ходьбе и помогают создать действительно ангельский образ.
В стиле бохо
Актуальны платья в бохо-эстетике. Приветствуются этнические мотивы. Конечно, такой наряд требует соответствующих аксессуаров.
В розовых тонах
Свадебные наряды традиционно ассоциируются с белым цветом. Однако в 2022 году можно отступить от традиций и для свадьбы выбрать платьице в нежно-розовом оттенке. Он напоминает нежную розу, освежает образ и привносит в него изюминку.
Из шелка
В тренде свадебные наряды из шелка. Этот материал красиво переливается на свету и подчеркивает изящество фигуры.
С вырезом
Конечно, вырез на юбке должен быть умеренным. Достаточно просто кокетливо приоткрыть ногу. Однако если свадебное платье снабжено вырезом, оно должно быть достаточно строгого кроя, прикрывающее ноги.
С приспущенными рукавами
Романтично смотрятся наряды с приспущенными рукавами. Такая модель красиво открывает плечи.
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С пуговицами
Красиво смотрится отделка из декоративных пуговиц. Такая незначительная, казалось бы, деталь выполняет важную функцию. Визуально она создает вертикальную линию и вытягивает силуэт.
С пышными рукавами
Один из самых ярких трендов 2022-го – пышные рукава. Свадебные наряды с рукавами-фонариками выглядят элегантно и женственно. Они придают наряду дополнительный объем. Эффектно смотрятся рукава, украшенные тонким кружевом.
С глубоким декольте
На собственной свадьбе невеста вполне может появиться с глубоким декольте. Однако сам наряд должен быть закрытым внизу, без вырезов и прочих провокационных деталей.
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