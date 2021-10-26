 

ВСУ впервые применили беспилотники Bayraktar на Донбассе

26.10.2021, 21:00, Новости дня
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Экология жизни - Находите друзей, объединяйтесь, становитесь активными, делайте планету и себя лучшеВооруженные силы Украины (ВСУ) впервые применили турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2 на Донбассе, сообщили украинские СМИ со ссылкой на волонтера.

По информации местного «5 канала», ударные дроны были применены якобы «для уничтожения российской артиллерии, которая вела обстрелы вблизи поселка Гранитное Донецкой области». 

В начале апреля ведущий производитель турецких беспилотников Bayraktar заявил, что Украина уже закупила их комплексы. В Москве отметили, что это не вызывает радости, однако министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заверил, что сделка не направлена против России. 

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что турецкая сторона заинтересована в производстве беспилотников Bayraktar на Украине. 



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