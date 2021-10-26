Депутаты Госдумы поддержали призыв к перезапуску акции #МыВместе

Депутаты Госдумы Султан Хамзаев, Мария Бутина, Игорь Кастюкевич, Юлия Оглоблина, Юлия Дрожжина, Дмитрий Хубезов, Светлана Разворотнева и Артем Метелев поддержали возобновление общероссийской акции «Мы вместе» в условиях пандемии коронавируса.

«Все те, ребята, которые стоят сейчас рядом со мной, попали в Госдуму потому, что люди им доверились по итогам той большой волонтерской работы, которая была сделана в первый этап пандемии. Важно быстро, оперативно откликнутся на тот запрос, который есть сегодня. Самое главное – это внимание! Поэтому я хочу поблагодарить за ту работу, которую делает огромная армия волонтеров по всей стране. Мы ее будем поддерживать и усиливать», – отметил Хамзаев в Instagram.

По его словам, вне зависимости от того, кто ты – депутат, чиновник или обычный гражданин, всем надо объединиться вокруг важной социальной задачи, помощи тем, кто нуждается.

«Пандемия бьет рекорды, медики работают на пределе сил, многие снова на самоизоляции. В этих условиях снова нужна помощь волонтеров – доставлять продукты и лекарства, сдавать кровь, работать в медицинских учреждениях. У каждого региона свои проблемы и потребности. Где-то не хватает машин, где-то – медперсонала. Все эти проблемы стекаются в штаб проекта. В каждом регионе также создаются штабы акции #МыВместе. Депутаты могут помочь, также как и любой неравнодушный человек. Особенно если он уже вакцинировался или переболел. В ближайшее время буду понимать, как можно участвовать. Сообщу вам. Присоединяйтесь!», – обратилась депутат Светлана Разворотнева к подписчикам в Instagram.

В свою очередь депутат Госдумы Игорь Кастюкевич в своем Telegram-канале отметил, что помощь нужна как здоровым, так и заболевшим.

«Если первым мы будем привозить продукты, лекарства, помогать оплачивать квартиру и гулять с домашними животными, то вторым может помочь плазма тех, кто уже переболел. Многие из нашей команды переболели и уже пошли сдавать плазму. Будет здорово, если все, у кого нет медицинских противопоказаний, последуют примеру. Таким образом, мы сможем не только поддержать тех, кто ушёл на вынужденную самоизоляции, но и во всех смыслах слова спасти жизни. Присоединяйтесь», – написал он.

Ранее глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев в ходе пленарного заседания сообщил депутатам о возобновлении общероссийской акции «Мы вместе» и призвал парламентариев присоединиться к волонтерам, чтобы оказать помощь гражданам в условиях пандемии коронавируса.