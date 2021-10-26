Во Львове снова усиливают карантин: все школьники переходят на дистанционное обучение

“Комиссия приняла однозначное четкое решение, что с понедельника все школьники переходят на дистанционное обучение: это и начальная школа, и старшие классы. Очно будут работать только детские сады. Также мы ожидаем, что завтра должно быть решение правительственной комиссии о переводе Львова в “красную зону”, прорабатываем протоколы. Это заставит нас кардинально изменить ситуацию в городе”, – сказал Садовый.

Он считает, что медицинская система города будет перегружена, если карантин не усилить.

Садовый рассказал, что сейчас в больницах Львова находится 857 пациентов с пневмонией, вызванной COVID-19.

“За последние двое суток умерло 30 человек, поступило за последние сутки в наши городские больницы 97 больных”, – добавил он.

https://www.facebook.com/andriy.sadovyi/videos/603661740760860/

Во Львове с 18 октября действуют усиленные карантинные меры: до 1 ноября школы находятся на каникулах, для посещения спортзалов, кинотеатров или массовых мероприятий нужен COVID-сертификат. Кроме того, городские власти ограничили время работы ночных клубов.

Кабмин разрешал не переводить на онлайн обучение начальные классы школ даже в “красной” зоне, несмотря на уровень вакцинации персонала.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. За время эпидемии в Украине подтвердили 2,8 млн случаев COVID-19, умерло почти 65 тыс. пациентов.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Украину ожидают две недели очень сложной ситуации, связанной с COVID-19, страна только входит в пик третьей волны эпидемии, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов 25 октября. По его информации, 22 октября во Львове и еще нескольких городах Украины подтвердили случаи заражения новой мутацией штамма коронавируса “Дельта”, которая считается еще более заразной, чем “Дельта”.

Сейчас в Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

21 сентября Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на внеочередном заседании ввела “желтый” уровень эпидемической опасности на всей территории Украины с 23 сентября.

С 15 октября в “красной” зоне эпидопасности находится Херсонская область. С 18 октября в “красную” зону также попали Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области. С 23 октября в “красную” зону вошла Сумская область. Также с 26 октября в “красную” зону вошли Ровенская и Николаевская области.

Ляшко сказал 26 октября, что в ближайшее время в “красную” зону переведут Житомирскую, Луганскую, Львовскую, Хмельницкую и Черниговскую области.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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