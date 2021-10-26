Украинские военные впервые применили беспилотник Bayraktar для контрбатарейной борьбы на Донбассе. Видео

“26 октября 2021 года – первое боевое применение ударных беспилотников Bayraktar на Донбассе! […] Сегодня батарея российских гаубиц Д-30 начала очередной обстрел позиций украинской 93-й механизированной бригады в районе Гранитного. От огня этой батареи погиб воин 93-й бригады. Остановить врага дипломатическими методами, как обычно, не удалось. Россияне развернули батарею прямо на дороге, без всяких укрытий, в полной уверенности в своей безнаказанности. Но ВСУ впервые для контрбатарейной борьбы направили в район боя Bayraktar, и управляемой бомбой МАМ-С российская гаубица была уничтожена”, – написал он.

Главред “Цензор.НЕТ” отметил, что Bayraktar не смогли обнаружить, сбить или создать помехи развернутые в том районе российские средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

“После этого удара расчеты российских орудий разбежались по кустам, и больше эта батарея уже не стреляла. Приказ на применение Bayraktar в ответ на российский огонь дал главком ВСУ Валерий Залужный”, – утверждает Бутусов.

Он также опубликовал видео работы беспилотника.

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/videos/1049865059182508/

О первом применении такого беспилотника сообщил в Facebook и волонтер Роман Доник. По его словам. “подняли не одну птицу”.

https://www.facebook.com/skitalec/videos/915594179378702/

В Telegram Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности подтвердили, что видео настоящее, и уточнили, что в зоне операции Объединенных сил использовалась модель беспилотника Bayraktar TB2.

Контекст:

Bayraktar TB2 – это ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с продолжительностью полета более 12 часов. Bayraktar TB2 может вести разведывательные действия и поражать цели высокоточными ракетами и бомбами, так как способен поднимать в воздух груз до 55 кг.

В начале сентября 2021 года Залужный сообщал, что на вооружении украинской армии есть два комплекса Bayraktar – 12 летательных аппаратов. Еще четыре таких комплекса планируется приобрести в 2021–2022 годах.

19 сентября Министерство обороны Украины и турецкая компания Bayraktar Savunma подписали меморандум о строительстве и обустройстве общего учебно-испытательного центра для обслуживания, текущего ремонта, модернизации беспилотников, а также обучении персонала, связанного с эксплуатацией БПЛА Bayraktar.

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