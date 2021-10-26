Монастырский потребовал создать полноценный реестр оружия в Украине до конца этого года

Он назвал этот вопрос приоритетным для себя.

“Поставил задачу, чтобы до конца этого года, максимум начала следующего, в Украине заработал полноценный реестр оружия, который, к сожалению, не был создан за 30 лет Независимости”, – сказал Монастырский.

Он выразил надежду, что до конца года “хотя бы в первом чтении проголосуют за закон об обороте оружия, и дальше можно двигаться к принятию во втором чтении”.

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко привел статистику правонарушений, связанных с торговлей оружием.

По его словам, за прошедшие 9 месяцев было на 24% меньше таких правонарушений, чем за аналогичный период. В 83% уголовных производств лица получили уведомление о подозрении. Завершено расследование и направлено в суд с обвинительным актом почти 2 тыс. таких фактов. В результате к уголовной ответственности привлекаются 2800 правонарушителей, из них взяты под стражу 300 человек. Относительно более 230 человек избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Кроме того, за 9 месяцев задокументировано более 120 фактов изъятия из незаконного обращения оружия и боеприпасов у действующих военных и бывших участников боевых действий.

В суд направлены, по словам Клименко, уголовные производства по 11 организованным преступным группам, причастным к незаконному обороту оружия.

Контекст:

В прошлом году спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в интервью “Українським новинам” заявлял, что общество в полной мере не готово к легализации короткоствольного оружия. Бывший заместитель, ныне советник министра внутренних дел Антон Геращенко предлагал вынести вопрос о легализации оружия на референдум. В Министерстве внутренних дел и Нацполиции Украины категорически против оборота короткоствольного оружия.

В сентябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что “легализация оборота в государстве оружия усматривается преждевременной, а поэтому не может быть поддержана”.

Глава Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин говорил в комментарии “Украина 24” в июле 2020 года, что в Украине количество неучтенного огнестрельного оружия на руках у населения превышает 4,5 млн единиц. По его мнению, официальная статистика незаконного оборота оружия в Украине является “каплей в океане”.

В Верховной Раде в ноябре 2020 года было зарегистрировано два законопроекта об обороте оружия: №4335 “Об обращении гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему”, авторами которого является группа нардепов от “Слуги народа”, и №4335-1 “О гражданском оружии и боеприпасах” авторства нардепа от “Голоса” Андрея Шараскина.

Однако в марте Верховная Рада отклонила оба этих проекта.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко предлагал вынести вопрос о легализации оружия на референдум.

Монастырский говорил, что Украина является единственной страной в Европе, где на законодательном уровне не урегулирован вопрос об обороте гражданского огнестрельного оружия. Он заявлял, что в случае принятия законопроекта №4335 украинцам не разрешат носить оружие с собой. Документ позволяет приобрести оружие в собственность, но для хранения дома в специально оборудованном месте, пояснял Монастырский.

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