Мнение: Надежды на вакцинацию – по странам



Картинка дня.

Нашел новый суперканал “Вирусная нагрузка” на Телеграме, посвященный исключительно ковиду. Очень много всякого эксклюзива (а в наше время к эксклюзиву относятся даже любые попытки обобщений известных фактов, кои идут вразрез с идеей всеобщей вакцинации). Вот – потрясающие совершенно факты по “немодным” у вакцинаторов странам. Меня больше всего поразила Латвия – там, оказывается, 100 (сто!) зараженных на 100 тыс. населения, в 5 (пять!) раз выше, чем в России. Естественно, их больницы не справляются. Но – читаем:

“…Многим другим странам остается признать, что надежды, что вакцинация остановит пандемию оказались тщетными, а прямой зависимости между заболеваемостью и степенью вакцинации не существует.

🇱🇻 В Латвии заболеваемость бьет рекорды за весь период пандемии: 19 октября было зарегистрировано 1853 новых случая, т.е. 100 заболевших COVID-19 на каждые 100 тыс. человек (для сравнения, в России этот показатель равен 22,5). Латвийская система здравоохранения не рассчитана на такую нагрузку – лечение пациентов уже сейчас осуществляется за счет приостановки плановых медицинских услуг. В стране было вакцинировано двумя дозами 50% населения. Рост числа заболевших привел к тому, что в Латвии был объявлен локдаун с 21 октября по 15 ноября, который одинаково распространяется на вакцинированных и невакцинированных. В числе ограничений закрытие непродовольственных магазинов, отмена массовых мероприятий и введение комендантского часа с 8 вечера до 5 утра.

🇹🇩В Румынии ситуация обстоит схожим образом, где уровень вакцинации один из самых низких в Европе: 34% вакцинированы одной дозой, 29,5% – двумя – что соответствует примерно российским цифрам. 19 октября зарегистрировано 18863 новых случаев COVID-19 (99 человек на 100 тыс. населения). В начале октября правительство Румынии ввело дополнительные ограничения для регионов, в которых уровень заболеваемости выше, чем 6 человек на тысячу населения – посещение массовых мероприятий запрещалось для невакцинированных, число посетителей ограничивалось, вводился комендантский час с 20:00 до 5:00. Тем не менее, меры оказались безуспешными, а нагрузка – несоразмерной возможностям системы здравоохранения: только в реанимации находятся более 1700 человек.

Уровень смертности от COVID-19 в Румынии на втором месте в мире (18,02 на миллион жителей) после Сент-Винсента и Гренадин (19,26).

🇸🇰В Словакии также наблюдается резкий рост числа пациентов с COVID-19: 1797 случаев за последний день, или 33 заболевших на 100 тыс. человек. Полностью вакцинировано примерно 40% населения. С 18 октября в наиболее пострадавших от COVID-19 регионах страны введены новые ограничения: рестораны работают только навынос, фитнес-центры закрыты, а на массовых мероприятиях разрешено присутствовать не более чем 100 полностью вакцинированным людям.

А теперь – к крупным странам, в которых вакцинировано 23 населения.

🇬🇧 Великобритания также приближается к очередному пику заболеваемости: 19 октября было зарегистрировано 43325 новых случаев COVID-19 – 63 на 100 тыс. человек. Страна отказалась от ограничений еще в середине июля, однако в последние дни Национальная служба здравоохранения и медицинское сообщество Великобритании все больше оказывают давление на премьер-министра Бориса Джонсона, убеждая его ввести в действие “план Б”. В случае его утверждения страна вернется к ношению масок, использованию сертификатов вакцинации и переводу сотрудников на дистанционную работу. Система здравоохранения Великобритании также не справляется с нагрузкой: 5,7 млн человек не могут получить необходимое лечение, а число пациентов с COVID-19 в больницах выросло в 14 раз по сравнению с этим же месяцем прошлого года. Полностью вакцинировано около 70% населения.

В США прирост заболевших 19 октября составил 83624 (25 на 100 тыс. населения). Однако большинство штатов ослабляют ограничения, а редкие ужесточения заключаются, в основном, в продлении постановлений о ношении масок. Меры принимаются без связи с заболеваемостью: штаты, в которых она растет, зачастую отказываются от ограничений, в то время как ограничения продлеваются в более благополучных с т.з. COVID-19 штатах. Вакцинировано двумя дозами более 60% населения”.

Словом, рекомендую.