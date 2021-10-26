 

Мнение: О панике в российских банках

26.10.2021, 20:52, Разное
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А чему тут удивляться – рано или поздно это должно было произойти. С такой-то волюнтаристской политикой российского Центрального банка. Наоборот, удивляться нужно тому, что этого не случилось раньше.

На российском банковском рынке – панические настроения. Они охватывают всех. И «больших», и «маленьких». Об этом говорят уже вслух. И причина серьёзная.

Цены облигаций федерального займа продолжают лететь вниз на фоне ускорения инфляции и ожиданий, что Банк России продолжит повышать ключевую ставку. Индекс RGBI, отслеживающий котировки ОФЗ, снижается седьмой день подряд. Доходности государственных бумаг стремятся вверх: если в прошлом году Минфин мог занимать на срок 6 лет под ставку чуть больше 5% годовых, то теперь это 8% и выше. И это означает, что банки всё глубже увязают в убытках, вызванных отрицательной переоценкой портфелей государственных и корпоративных облигаций. А его размер – порядка 17 трлн руб.

За сентябрь банки потеряли на переоценке портфелей 110 млрд рублей, а перед тем в августе – ещё 32 млрд. Об этом сообщил ЦБ в обзоре «О развитии банковского сектора». Более крупные потери инвесторы ОФЗ несли лишь в марте 2020 года, когда рынок рухнул вместе с ценами на #нефть и курсом рубля. Тогда портфели кредитных организаций обесценились на 200 млрд рублей.

При этом октябрьский ущерб ещё только предстоит подсчитать. Понятно, что скромным он не будет. Рынок оказался не готов к повышению ставки ЦБ в пятницу сразу на 0,75 процентного пункта, до 7,5% годовых. Ещё больше негатива принесла публикация среднесрочного прогноза, где были существенно повышены и ожидаемые уровни ключевой ставки, и среднегодовые значения инфляции: 7,3%-8,3% вместо 6%-7% в июле и 5,2%-6% вместо 4,1%-4,9% соответственно. Поэтому денежный рынок теперь готовится к дальнейшему ужесточению политики ЦБ и готов прайсить ставку на 9,5% годовых через год. Почти двузначные показатели…

Понятно, что рост инфляции сейчас идёт повсеместно в мире. Но в большинстве стран он связан с предыдущей крайне мягкой денежно-кредитной политикой центральных банков. В России же монетарные власти действовали скорее скупо, чем жёстко, и российские меры поддержки экономики, столкнувшейся с «коронакризисом» были одними из самых скромных в мире. То есть, наша #инфляция, скорее всего, импортированная – она связана с ростом мировых цен на продовольствие, сырье и различные потребтовары, от одежды до электроники. Попытки правительства её гасить картельными сговорами успеха не приносят. В итоге, несмотря на слабую экономическую конъюнктуру – по прогнозам, прирост ВВП за этот год даже не компенсирует прошлогоднего спада, – с шашкой наголо выступает ЦБ РФ.

И это, похоже, надолго. А значит, ценам госбумаг ещё есть куда падать. Но вот способны ли банки выдерживать новые убытки, вызванные отрицательной переоценкой, большой вопрос. Рынок «в ускоряющемся темпе идет к биржевой панике», – констатирует Андрей Хохрин, гендиректор «Иволга Капитал».

У кого там завалялось на вкладах больше 1,4 млн руб в одном банке? Придумали уже, куда и как с ними бежать, если что?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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