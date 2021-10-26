Мнение: Переговоры Китая и Талибана в Дохе

В Катарской Дохе министр иностранных дел Китая Ван И провел переговоры с делегацией Талибана о развитии двусторонних отношений КНР и Исламского Эмирата Афганистан.

1. Талибан еще раз заверил Китай, что его территория ни в коем случае не будет использована для каких-либо агрессивных действий против Китая или других соседних стран.

2. По заявлению представителя Талибана, Афганистан проводит сбалансированную внешнюю политику основанную на взаимопонимании, а Китай занимает важное место в этой политике, поскольку является очень важной страной в этом регионе.

3. Талибан рассчитывает, что дипломатическое признание со стороны Пекина, а также расширение дипломатических и торговых связей будут выгодны всем.

4. Талибан просит Китай разрешить официальной экспорт из Афганистана в Китай мрамора, миндаля, инжира, различных растений и т.д. и формализовать существующие и будущие торговые связи.

5. Также Талибан просит Китай разрешить студентам из Афганистана учиться в китайских университетах. Талибан благодарен Китаю за то, что еще при старом правительстве, китайцы выплачивали стипендии афганским студентам.

6. Министр Ван И отметил "недавние позитивные события в Афганитане" и что Китай будет активно работать над развитием и углублением отношений с Афганистаном, но не намерен вмешиваться в его внутренние дела "как это делали другие страны".

7. Также Ван И заявил, что Китай поддерживает территориальную целостность и суверенитет Афганистана, а также право народа Афганистана самостоятельно определять путь развития. Китай намерен активно участвовать в послевоенном восстановлении Афганистана в интересах помощи афганскому народу, которому он уже оказывает и будет оказывать далее гуманитарную помощь.

8. По итогам переговоров стороны остались довольны собой и договорились договариваться дальше об углублении дипломатических и экономических связей, в том числе и путем создания механизмов развития этих связей.

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