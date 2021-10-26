 

Мнение: Ваш аусвайс

26.10.2021, 20:48, Разное
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Комитет по промышленной политике Петербурга опубликовал методические рекомендации для бизнеса по проверке QR-кодов у посетителей.

Как следует из документа, посетители обязаны предъявить QR-код о вакцинации, перенесенном заболевании, ПЦР или медотвод уполномоченным проверяющим — сотрудникам организации для доступа на ее территорию. В случае отказа предоставления посетителями указанных документов сотрудникам организации необходимо отказать в обслуживании (либо предотвратить допуск в организацию).

Как следует, теперь право проверки документов передано широкому и никем не ограниченному кругу лиц. Это могут быть охранники, свободные сотрудники вплоть до уборщиков и парковщиков (причем не обязательно с российским гражданством). Главное, чтобы их поставили на вход и повесили соответствующий бейдж.

Наличие аусвайса теперь становится обязательным для перемещения по городу. При этом список документов, необходимых для такого перемещения, тоже может формироваться произвольным образом.

Пока всё идет по плану. Права и свободы людей размениваются на якобы безопасность, которая совершенно не была ущемлена, если бы не борьба за нее. Один-в-один борьба с терроризмом: о нем бы никто особо не знал, если бы с ним беспощадно не боролись.

Источник: Эль Мюрид



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