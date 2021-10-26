Lamborghini завершит производство суперкара Aventador до конца 2021 года

Итальянская марка Lamborghini намерена прекратить производство легендарного суперкара Lamborghini Aventador до конца текущего года.

Вместе с тем покупателям представится возможность по предварительному заказу модель в версии Aventador LP 780-4 Ultimae, после чего начнут заниматься серийным выпуском суперкара Countach. Напомним, выход автомобиля состоялся в 2011 году и за весь период продали свыше 10 тысяч экземпляров суперкара.

В свою очередь, под капотом модели установлен 6,5-литровый турбированный двигатель с мощностью до 780 л.с. Автомобиль оснащается роботизированной трансмиссией и полным приводом. Что касается преемника для Lamborghini Aventador, то его выход ожидается к началу 2022 года. Пока подробности о технических возможностях нового суперкара не сообщаются.