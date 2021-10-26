Заведующая петербургским детским садом залила из перцового баллончика счётчика переписи населения, обвинив его в служении Сатане и Госдепу

Работающая пенсионерка из Красногвардейского района Санкт-Петербурга напала на студента-переписчика, не разобравшись в цели его визита. Пожилая женщина, заведующая одним из детских садов, обвинила волонтёра в служении Сатане и работе на Госдепартамент США.

По словам пострадавшего – выполняющего университетскую практику студента соцфака СПбГУ Егора М. – пенсионерка сначала приоткрыла дверную цепочку квартиры, после чего по лестничной клетке распространился запах алкоголя. После предложения принять участие в переписи населения она начала кричать про фашистов, Сатану и план Дукалиса, после чего зажала ногу волонтёра дверью и начала брызгать ему в лицо струёй из перцового баллончика «Шок».

Фигурант дела также попыталась атаковать прибывший на место наряд полиции, однако оперативники проломили дверь в квартиру, отобрали у женщины оружие и увезли её в изолятор, попутно, со слов очевидцев, «хорошенько треснув ей в жбан».

При составлении протокола оказалось, что дебоширка является заведующей детским садом «Жёлтый ручеёк». 27 октября она должна выйти на работу, больше сад оставить не на кого. Чтобы не срывать работу учреждения, было принято решение закрыть дело в досудебном порядке: через группу в Whatsapp Зинаида собрала с родителей по 500 рублей на выплату штрафа и новый перцовый баллончик, а также вернула переписчику украденный у него во время нападения планшет «Аврора». Также, уже находясь в полицейском участке, она приняла участие во всероссийской переписи населения.

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