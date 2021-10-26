Мнение: ВОЗ собирается признать «Спутник V», самозаражение ковидом и риск осечек у непривитых

1. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) недавно заявила, что может официально зарегистрировать российскую вакцину «Спутник V» до конца года – там уже признали, что вакцина безопасная и эффективная. Западные крючкотворы пока что затягивают дело, придираясь к формальностям, к оформлению документов:

https://lenta.ru/news/2021/10/21/soon/

Вероятно, в ЕС и США российские вакцины не признают даже после одобрения ВОЗ, всё по тем же политическим соображениям. Впрочем, экспорту «Спутника V» отсутствие регистрации не мешает.

Повторюсь, страны Запада жёстко защищают свои рынки. Будьте уверены, если Россия завтра начнёт производить полноценный аналог айфона, который начнёт хорошо продаваться, в Евросоюзе и США немедленно найдут предлог, чтобы запретить его импорт из России.

2. Некоторые люди намеренно заражаются ковидом, лишь бы только не вакцинироваться:

https://ria.ru/20211021/koronavirus-1755508979.html

Жительница Москвы умерла от коронавируса, специально заразив себя и родственников. Об этом на Facebook заявил медицинский директор клиники «Семейная» Павел Бранд.

Медик опубликовал в соцсети переписку своего знакомого, 42-летняя одноклассница которого, как утверждается, хотела заразить “в легкой форме” всех членов своей семьи. Женщина считала, что для нетяжелого течения болезни якобы необходимо заразиться коронавирусом от того, кто переносит его в легкой форме.

Как следует из переписки, она вместе с двумя дочками пошла к заболевшей подруге. В итоге вся семья, в том числе и муж Анастасии, заразились коронавирусом. Сама женщина серьезно заболела, но долго не хотела обращаться за помощью к медикам и позднее умерла в больнице.

Согласно опубликованной переписке, на данный момент ее младшую дочь перевели из реанимации, муж покойной и ее вторая дочка перенесли инфекцию в нетяжелой форме.

Как неоднократно отмечали медики, самый надежный способ защиты от коронавируса — вакцинация. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента.

3. В России, кажется, всё-таки переняли западные методы пропаганды вакцинации. Напомню — на Западе СМИ рассказывают про увеличение груди благодаря прививке. У нас пошли аналогичным путём:

https://lenta.ru/news/2021/10/20/ose4ka/

Власти предупредили непривитых россиян о почти 6-кратном росте риска отсутствия эрекции в постели. Об этом в среду, 20 октября, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

«Осечки в постели в пожилом возрасте простительны, а в молодом — печальны. В 5,6 раза увеличивается риск эректильной дисфункции после перенесенного COVID-19», — говорится в ролике с призывом не рисковать своим здоровьем, а вакцинироваться.

Учёные, кстати, подтверждают, что потеря обоняния (частый симптом/следствие ковида) снижает сексуальную удовлетворённость и увеличивает риск депрессии:

https://nplus1.ru/news/2021/10/20/loss-smell-bad-bell