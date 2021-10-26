Пиджак – это универсальный элемент гардероба и главный хит сезона: как и с чем его стильно сочетать
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Пиджак не зря называют одним из базовых предметов гардероба. Однако из сезона в сезон трендовые модели блейзеров и жакетов меняются. Какие же модели актуальны этой осенью? В статье мы расскажем, на какие модные новинки стоит обратить внимание.
Классический черный
Пиджак оверсайз черного цвета можно вписать в лук любой стилевой направленности. Так, в офис его можно носить с классическими брюками и юбкой-карандаш.
Для кэжуальных комплектов идеально сочетание черного пиджака и джинсов. Подойдут как джинсовые брюки свободного кроя, так и облегающие скинни.
Черный блейзер впишется и в романтический образ с шелковым платьем в бельевом стиле или юбками из легких тканей.
Стилисты рекомендуют сочетать черный блейзер с вещами в приглушенной цветовой гамме. Обувь лучше выбирать черную.
В бежевых тонах
На пике популярности находятся пиджаки в бежевой гамме. Они смотрятся очень нежно и прекрасно сочетаются с голубым денимом.
Надевайте бежевый пиджак с простыми джинсами. В качестве обуви идеально подойдут белые кроссовки или кеды. Стилисты рекомендуют выбирать именно светлую обувь. Разбавьте лук броскими аксессуарами и крупными цепочками.
С брюками
Вы никогда не прогадаете, если замиксуете объемный пиджак и брюки. Крой брюк варьируется от свободного до облегающего. Желательно выбирать не слишком массивную обувь. Элегантные ботильоны – оптимальный вариант.
В белом цвете
Осенью 2021 года в моде блейзеры белого цвета. Возможны различные комбинации с остальными вещами.
Так, вы можете выбрать как белые брюки в тон, так и остановить свой выбор на черных джинсах, кюлотах или бермудах. Желательно выбирать сумочки небольшого цвета, чтобы белый пиджак играл первую скрипку в комплекте.
С платьем
Женственно смотрятся комплекты с облегающими платьями. Непременно выбирайте блейзер оверсайз, чтобы аутфит не казался чересчур открытым. В качестве обуви хороши как лодочки, так и ботильоны на каблуке или танкетке.
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Смелые модницы могут носить блейзер вместо платья. Только в этом случае нужно выбирать удлиненную модель.
Яркие цвета
Осенью часто нас накрывает хандра, поэтому одежда ярких тонов обладает настоящим терапевтическим эффектом. Осенью 2021 года в моде блейзеры ярких тонов: радостного желтого, глубокого фиолетового, яркого зеленого, небесно-голубого, синего и красного.
Вы можете дополнить лук брюками в тон. Также стильно смотрится сочетание с белым низом.
С джинсовыми брюками
Что может быть универсальнее сочетания джинсов и пиджака? Дополняйте лук такой же базовой футболкой и лодочками. Осенью на месте лодочек вполне могут оказаться ботильоны, кеды или ботинки. Вместо джинсов можно надеть и трендовые этой осенью леггинсы.
Принтованные модели
В моде клетка, а также полоска (чем шире, тем лучше). Однако важно правильно составить лук с принтованным блейзером. Так, наиболее безопасный вариант – подобрать однотонные брюки или юбку. Принт должен по цвету сочетаться с низом.
Если вам нравятся нестандартные образы, сочетайте низ и верх с разными принтами. Чтобы лук смотрелся гармонично, принты должны комбинироваться по цвету и стилю.
Универсально сочетание принтованного пиджака и простых джинсов. Такой лук в стиле смарт-кэжуал идеален для повседневной носки.
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