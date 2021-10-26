Подстава Собчак – Личное мнение

После интервью Алишерки тамаде Ксюше на исполнителя обиделись общественные организации и написали в Следственный комитет заявление.

Помимо прочих глупых высказываний, Моргенштерн заявил, что не понимает смысла празднования Дня Победы.



Фото: Соцсети

«Я вообще не понимаю вот этого праздника Победы, которая состоялась 76 лет назад. Из года в год на это тратятся миллионы, дату широко празднуют, всем что-то пытаются доказать — не знаю, может, это скрепы какие-то? Не понимаю!»

Ну, не дурак ли?

Умный человек, если чего-то не понимает, берёт хорошую книжку и черпает информацию оттуда.

Воспоминания маршала Жукова — прекраснейший труд о Великой Отечественной. «Судьба человека» — лучшее произведение Шолохова. «Повесть о настоящем человеке» — Бориса Полевого.

И это я так — навскидку. Хороших книг разных жанров настолько много, что быть тупым в этом вопросе попросту стыдно.

Не умеешь читать? Посмотри фильмы — «Балладу о солдате» Чухрая. А ещё лучше — документальный фильм Ромма «Обыкновенный фашизм». Уверена, после этого размышления о смысле праздника отпадут сами собой.

Всего два часа и тупых вопросов в голове больше нет.

Не хочу топтать дурачка ногами. Тыкать в невежество — пусть это останется на его совести.

Моргенштерн говорит, что нужно гордиться своими делами — никто с этим не спорит. Но одновременно предавать забвению великий подвиг народа — это всё равно, что забыть, почему мы все живы.

Впрочем, это и без меня понимают адекватные люди. Которые на уроках истории не в трубочку плевались, а хотя бы иногда пытались услышать учителя.

Но я удивлена другим. Сколько раз писала, что Собчак подставляет своих героев?

На моей памяти нет ни одного участника посиделок с Ксенией, который бы потом с досадой не пожалел, что согласился на интервью.

Прекрасно понимая в душе, что она — тамада, а никакой не журналист, Собчак пытается подставить собеседника. Благо — это несложно, учитывая, кого она приглашает. И на этом накрутить просмотров.

Рецепт-то прост.

А то, что человек влетел — это его проблемы, не Ксюши. Она дальше поскакала вести свадьбы.

Теперь вот влетел Алишерка. Кто следующий?

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