Российская компания подала заявку на клинические исследования назальной формы «Спутника V»

В РФ подана заявка на проведение клинических исследований назальной формы вакцины «Спутник V», которую можно ввести пациенту через нос, что позволит легче перенести прививку.

Об этом сообщил генеральный директор компании «Генериум» Даниил Талянский. Сейчас на предприятии производят вакцину «Спутник V».

«На основании разработки института им. Н. Ф. Гамалеи мы сделали интраназальную форму вакцины, которая просто впрыскивается в нос. Она переносится гораздо мягче, чем обычная вакцина, а по эффективности она ничуть не уступает, по тем данным, которыми мы располагаем сегодня, традиционной форме вакцины», – передает ТАСС со ссылкой на Талянского.

Он добавил, что поданы документы в Минздрав РФ на получение разрешения на проведение клинических испытаний. Продукт можно будет зарегистрировать уже через 6-8 месяцев.

Иммунизация назальной формой будет проводиться так же в два этапа, а ревакцинация – в один. В отличии от вакцины, которую вводят внутримышечно, разработку не нужно замораживать. Директор отметил, что сейчас предприятие удовлетворяет потребности страны в обычной вакцине «Спутник V».

«Массовое производство препарата при одобрении министерства возможно запустить уже следующим летом», – прокомментировал в соцсетях разработку врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев.