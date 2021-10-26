Аксенов пообещал Зеленскому вместо Крыма «дырку от бублика»
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Президент Украины Владимир Зеленский вместо Крыма может получить лишь дырку от бублика, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
«Крым российский навсегда. Наш президент здесь точку в этом вопросе поставил. Крымчане свою волю высказали на референдуме 2014 года. Так что Зеленскому, кроме дырки от бублика, ничего пообещать не можем. Крым – в России, и вопрос этот закрыт», – отметил Аксенов в Telegram.
Ранее голландский суд счел коллекцию «Скифское золото» украинской собственностью и постановил передать Украине.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать решение голландского суда, при этом он отметил, что тема важна для администрации президента. В Крыму решение суда Амстердама о передаче скифского золота Украине назвали проявлением двойных стандартов.
Президент Украины Владимир Зеленский после решения голландского суда о передаче коллекции скифского золота Украине заявил, что Киев всегда возвращает свое, «сначала вернем скифское золото, а потом и Крым». Аксенов считает, что решение суда в Амстердаме по коллекции крымских музеев является несправедливым и возмутительным, по сути прикрывающим рейдерский захват. Сообщалось, что кассационную жалобу в Верховный суд Нидерландов на решение суда Амстердама по скифскому золоту планируется подать в ближайшее время.
Смотреть комментарии → Комментариев нет