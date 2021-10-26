 

Мнение: Ракша свирепствует

26.10.2021, 20:04, Разное
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Мы с Ракшой на ОТР. Он – второй слева

И посмотрим в другую сторону: что пишут ультра-ковидобесы-вакцинаторы. У них в последнее время самая знаковая фигура – безусловно, статистик Алексей Ракша, изгнанный из Росстата за “алармизм” (он стал давать интервью, выражая публичные сомнения в достоверности российской статистики по коронавирусу). Но, оказавшись “на воле”, Алексей окончательно отвязался – и начал едва ли не в ежедневном режиме уже самостоятельно публиковать данные по смертности и заражаемости от своего бывшего ведомства. В связи с чем стал частым гостем в “демократических СМИ” (их, правда, в России раз-два и обчелся – радиостанция Свобода, Эхо Москвы, МК, ОТР…).

Один факт мне кажется по-своему трогательным: Ракша хочет быть настолько правоверным “представителем прогрессивной общественности”, что он даже свою статистику по России дает “без учета Крыма”. Молодец, чо. За выражение гражданской позиции любого можно уважать. Правда, в таком виде статистика вообще становится какой-то неконгруэнтной с официальной – как сравнивать? Да и жаль, учитывая, что как раз в Крыму идет сейчас настоящая заваруха с этим ковидом – одни военные блокпосты на въезде в Севастополь чего стоят!

Но нет – Ракша Крым не считает! Точка.

А вот что он пишет по “остальной России” (пост в ФБ от 26.10):

“Если вы думали, что хуже уже некуда, think twice.
За прошлую неделю число избыточных смертей составило примерно 3750 в сутки (26500 за неделю), общее примерно 8500 в сутки.
Октябрь идёт на 245 тысяч смертей (97-98 тысяч избыточных)
Мой прогноз на ноябрь – 120-140 тысяч избыточных и 260+ тысяч всего.
Всё это абсолютные рекорды за всю послевоенную историю.
Уже нет никакого шанса, что по итогам года число смертей окажется ниже 2,4млн (скорее, 2,45+), а естественная убыль – меньше миллиона (скорее, 1,05+).
Часть шкал на всех графиках смертности приходится переделывать, меняя масштаб, чтобы жуткие цифры октября и ноября влезли.
Только график ОПЖ не меняет шкалу, потому что до провала 1994 и 2003 ещё далеко. Но выше 69,5 года ОПЖ по итогам года не будет точно.
Накопленное число избыточных смертей на конец октября – 825 тысяч, на конец ноября – около 950 тысяч”.

Для сравнения (я посмотрел по Росстату): в 2019 смертность в России была 1,79 млн, в 2018 – 1,8 млн. Максимальная за весь 21 век была почему-то в 2005 – 2,3 млн. (и вот тут как раз удобно “по Ракше”, так как в РФ в 2005 тоже без Крыма).

Словом, не совсем понятен алармистский настрой Алексея – как будто происходит что-то совсем уж невообразимое. Смертность возвращается на уровень начала-середины “нулевых” – ну так ведь и доходы населения падают седьмой год подряд и тоже практически вернулись на уровень начала-середины нулевых. Уровень смертности и должен соответствовать уровню благосостояния населения – а как иначе?

Ковид тут, я думаю – дело десятое.

Источник: Размышления вольного социолога



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