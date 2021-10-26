 

Мнение: Частично-обязательная вакцинация

26.10.2021, 19:58, Разное
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И снова здравствуйте. Попова объявила, что в во всех субъектах РФ введена обязательная вакцинация. Но не для всех.

Частичная обязательная вакцинация

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что во всех российских регионах введена обязательная вакцинация от коронавируса отдельных граждан. Об этом она сказала на заседании координационного совета правительства по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Ранее глава Минздрава страны Михаил Мурашко отметил, что в регионах России развёрнуто 292 тыс. коек для пациентов с коронавирусом.
Всего в настоящее время в России более 1,3 млн человек болеют коронавирусом.
По данным на 22 октября, уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России превысил 45%.
Также российский Минздрав утвердил форму сертификата о вакцинации против коронавирусной инфекции и о перенесённом COVID-19.

https://russian.rt.com/russia/news/921614-popova-koronavirus-regiony – цинк

На выходе увидим частичные результаты.

Как порадовали вчера https://www.rotfront.su/gintsburg-80-tyazhelo-perenyosshih-kovid-pre/, из тех, кто тяжело болел после прививки 80% купили справку о вакцинации. Помнится, когда сертификаты вводили, очень долго рассказывали, что их подделать невозможно и черный рынок не образуется. Ну да, ну да…

Источник: Colonel Cassad



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