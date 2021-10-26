 

Мнение: Творческие находки

26.10.2021, 19:56, Разное
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Еще одна творческая находка в еще одном регионе. В Хакасии на весь период локдауна с 30 октября по 7 ноября останавливается работа общественного транспорта. Разрешена работа такси только по QR-коду. Вводится комендантский час – запрет на выход из дома с 22.00 до 6.00. Последнее особенно странно: видимо, предполагается, что ночью вирус кратно опасен.

Особенно символично, что на период локдауна приходится праздник День единства и согласия. Праздник, честно говоря, так себе: очень невнятный и искусственный. Его и ввели-то, чтобы закрыть им отмененный праздник 7 ноября. Но в любом случае символично то, что под здравицы единству и согласию страна расползается на лоскуты, каждый из которых творит, что хочет, а народ усиленно разделяют на чистых и нечистых.

Источник: Эль Мюрид



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