Мнение: Почему «скифское золото» вернут Украине, а не Крыму…

Апелляционный суд в Амстердаме постановил передать «скифское золото» Украине.

Эта история началась в феврале 2014 года, когда коллекцию «скифского золота», состоящую из двух тысяч артефактов, вывезли из четырех крымских музеев в Амстердам для оформления выставки «Крым: золото и секреты Черного моря».

Когда Крым вошел в состав России, Украина заявила о своих правах на «скифское золото».

Суды первой и апелляционной инстанций Нидерландов поддержали Украину. И это, наверное, правильно. Раз золото вывезли из Украины, значит и вернуться оно должно Украине. Тут я согласен с директором Музеев Кремля Еленой Гагариной, которая еще в 2016 году заявила, что музейный фонд считается собственностью государства, а не имуществом отдельно взятого музея или учреждения культуры: «В данном случае, когда предметы были вывезены с территории Украины и принадлежали Украине как государству, это решение представляется мне вполне обоснованным».

Как это не печально для крымских музеев, но когда «скифское золото» вывозилось в Амстердам, Нидерланды гарантировали сохранность и возврат экспонатов не музеям, а Украине. И исходя из этих межгосударственных гарантий экспонаты и передадут Украине.

Фотография отсюда

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