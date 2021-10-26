 

СМИ: в Курганской области зампрокурора привязали тросом за шею к машине…

26.10.2021, 19:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

…и протащили по дороге. Возбуждено дело о покушении на убийство.

Управление МВД по Курганской области возбудило уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 УК, ч. 1 ст. 105 УК) заместителя прокурора Далматовского района Дмитрия Дедулю. Об этом сообщает издание Znak.com со ссылкой на источники в правоохранительных органах и пресс-службу суда.

По данным Znak.com, инцидент произошел еще 13 октября, но записи с камер видеонаблюдения были обнародованы позднее. Как сообщает Baza, Дедуля во время застолья в кафе якобы поссорился с племянником своей жены Аманжолом Саутбаевым. Они вышли на стоянку и подрались, а затем, по данным Baza, Саутбаев накинул силовику на шею буксировочный тросс, привязал другой конец к своему автомобили и протащил его несколько метров за машиной по дороге.

Znak.com сообщает, что Саутбаева задержали и отправили под домашний арест. Прокуратура обжалует это решение, так как следствие просило о заключении под стражу.

Ранее СМИ сообщили, что в бане в Новой Москве нашли мертвым экс-замглавы экономической безопасности МВД Андрея Новосельцева. Среди версий убийства — месть за старые уголовные дела и ограбление.

Источник: Новая газета



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.05 / Историк рассказал причину обострения между Палестиной и Израилем

13.01 / Мнение: Почему Навальный возвращается

05.07 / Мнение: Список нежелательной рукопожатности

13.10 / В России ученые разрабатывают экологически чистый криогенный двигатель

29.06 / Скандалы: Каникулы срочного режима

17.12 / Визажист Первякова рассказала о работе с выпивавшей алкоголь Ольгой Бузовой

26.05 / Ученые информировали о количестве в обществе суперраспространителей коронавируса

12.10 / В России выпустили “коронавирусную” монету номиналом 25 рублей

10.06 / Does what happens at YC stay at YC?

25.09 / Врач Арзуманян заявила, что горячий чай может вызвать рак

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика