СМИ: в Курганской области зампрокурора привязали тросом за шею к машине…

…и протащили по дороге. Возбуждено дело о покушении на убийство.

Управление МВД по Курганской области возбудило уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 УК, ч. 1 ст. 105 УК) заместителя прокурора Далматовского района Дмитрия Дедулю. Об этом сообщает издание Znak.com со ссылкой на источники в правоохранительных органах и пресс-службу суда.

По данным Znak.com, инцидент произошел еще 13 октября, но записи с камер видеонаблюдения были обнародованы позднее. Как сообщает Baza, Дедуля во время застолья в кафе якобы поссорился с племянником своей жены Аманжолом Саутбаевым. Они вышли на стоянку и подрались, а затем, по данным Baza, Саутбаев накинул силовику на шею буксировочный тросс, привязал другой конец к своему автомобили и протащил его несколько метров за машиной по дороге.

Znak.com сообщает, что Саутбаева задержали и отправили под домашний арест. Прокуратура обжалует это решение, так как следствие просило о заключении под стражу.

Ранее СМИ сообщили, что в бане в Новой Москве нашли мертвым экс-замглавы экономической безопасности МВД Андрея Новосельцева. Среди версий убийства — месть за старые уголовные дела и ограбление.

—