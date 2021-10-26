Модель Honda CR-X 1990 года с минимальным пробегом продадут на аукционе

В рамках проводимого аукциона Garagisti продали редкий экземпляр Honda CR-X, который сохранил минимальный пробег.

Известно, что автомобиль выпущен в 1990 году. За прошедшие более 30 лет транспортное средство проехало около 17 километров. Кроме того, модель приобрели в год выпуска, однако в течение всего времени автомобиль Honda CR-X находился в гараже. Кроме того, модель установили на специальные опоры, исключающие касание с поверхностью пола.

Вместе с тем модель полностью сохранила оригинальный вид, а замена осуществлена лишь в отношении аккумулятора и тормозной жидкости. Редкий Honda CR-X обладает 1,6-литровым бензиновым двигателем, который выдает 120 л.с. мощности.