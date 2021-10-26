 

В РФ начались продажи новой вариации Hyundai Creta

26.10.2021, 19:42, Новости дня
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На российском рынке вышел в продаже очередной вариант исполнения нового кроссовера Hyundai Creta.

Данный автомобиль получил в названии приставку Classic. Известно, что производителем установлен под капотом 2-литровый бензиновый двигатель с мощностью 149 л.с. Кроме того, новый экземпляр имеет автоматическую трансмиссию и передний привод. Что касается других особенностей, боковые зеркала оснащены электрическим приводом. В салоне предусмотрели подогрев передних сидений.

Вместе с тем эксперты позиционируют представленный экземпляр в качестве более оптимального решения для эксплуатации в зимний период. Остальные особенности южнокорейского кроссовера пока не озвучены производителем.



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