Мнение: Компьютерные игры как искусство, 40 миллионов в ВК Видео и тряпка за 2000 рублей

1. Ютубер из Германии около года назад начал делать любительскую игру по известнейшему американскому мультсериалу в стиле аниме — «Аватар: Последний маг воздуха».

По сюжету это нечто вроде смеси «Гарри Поттера» и фильмов с Джеки Чаном, но с проработкой мира практически на уровне «Властелина колец», а персонажей — на уровне «Игры престолов» (однако с рейтингом для детей). 10 лет назад франшизу чуть не погубила крайне неудачная экранизация, да и Джеймс Кэмерон серьёзно подсиропил со своим синим «Аватаром», перетянувшим ассоциации с этим названием на себя. Теперь по «Аватару» (некэмероновскому) собираются снимать сериал.

Число фанатов у оригинального мультсериала огромно — он напоминает аниме в стиле Миядзаки, но без малопонятного западному зрителю японского культурного безумия.

Разработка игры у немецкого ютубера пошла на редкость успешно. На радость фанатам он начал создавать удивительно точные и красивые модели персонажей и локаций из мультсериала (с помощью движка Dreams, позволяющего делать качественный пользовательский контент, но при этом не требующего знаний программирования или анимации). Вот видео с прогрессом развития игры за 100 дней:

https://www.youtube.com/watch?v=XkUKpuecEeU

Десятки миллионов просмотров на Ютубе, спонсорство на Патреоне и большой интерес фанатов позволили собрать команду любителей, которые присоединились к работе над игрой. За короткий срок сделали карту мира, анимацию главного персонажа, несколько больших локаций и выкатили для пользователей предварительную версию игры.

На следующем видео можно посмотреть, с какой любовью игроделы рисуют фантастический город магов земли, по которому в конце видео прогуливается заглавный персонаж — маг воздуха (с 15:00). Обратите внимание не только на проработку архитектуры и статуй, но и на мелкие детали, вроде портретов разыскиваемых преступников и вмятин на горшках на городском рынке:

https://www.youtube.com/watch?v=Y3oFCn0xTj8

Таких любительских проектов по моделированию миров становится всё больше и больше. Вот, скажем, проект по детальному рисованию толкиновского Средиземья на движке Майнкрафта:

https://www.youtube.com/watch?v=6sHND96Sm2g

Современные компьютерные игры позволяют художникам, архитекторам и простым фанатам делать то, о чём ещё 20 лет назад можно было только мечтать. С помощью современных общедоступных движков можно перенести в виртуальный мир героев и места из любой вашей любимой книги, мультсериала или фильма.

Переносить в 3D-формат и включать в игры можно в том числе и классические картины. Заглавная картинка в начале поста является аллюзией на немецкого художника Каспара Давида Фридриха. «Странник над морем тумана» — одно из самых известных произведений немецкой живописи:

https://www.reddit.com/r/MapPorn/comments/652cjw/famous_artwork_in_europe_oc_20001982/

2. В России постепенно вызревают отечественные аналоги Ютуба. Сервис VK Видео впервые опубликовал статистику по числу пользователей, величине аудитории, количеству видео и объёмам заработка:

https://lenta.ru/news/2021/10/22/vkvideo/

Ежедневная аудитория крупнейшего видеосервиса России VK Видео за счет объединения «ВКонтакте», «Клипов», «Одноклассников» и других видеосервисов экосистемы составляет 40 миллионов человек. СЕО «ВКонтакте» и VK Видео Марина Краснова привела цифры и по отдельным площадкам, сообщили в пресс-службе соцсети.

Так, ежемесячная аудитория сервиса видео и клипов «ВКонтакте» составила 75 миллионов, а в ОК — 45 миллионов пользователей. Кроме того, известны и показатели ежедневного просмотра в соцсетях: 1,15 миллиарда для «ВКонтакте» и «Клипов», а также 700 миллионов для «Одноклассников». Активный рост показывает сервис коротких вертикальных видео с AR-эффектами — «Клипы». За год ежедневная активная аудитория выросла почти в три раза — с 8 до 20 миллионов. За этот период сервис привлек свыше 2,1 миллиона уникальных авторов, которые загрузили более 45 миллионов видео. Каждый день клипы смотрят 350 миллионов раз.

Также впервые опубликованы и ключевые контентные показатели. Ежегодно в ОК и «ВКонтакте» загружается свыше 250 миллионов видео: из них 80 процентов — это UGC-контент, а 20 процентов — профессиональный. За счет плотной работы с 80 ключевыми правообладателями планируется, что до конца 2021 года пользователям VK Видео станут дополнительно доступны свыше 50 тысяч единиц профессионального контента. Платформа также хочет сфокусироваться на линейке эксклюзивного контента.

Выручка от видеорекламы в Instream-формате, размещенной во «ВКонтакте», увеличилась за текущий год в пять раз, а в ОК — вдвое.

Конечно, 40 миллионов по сравнению с 2 миллиардами пользователей американского Ютуба — это довольно мало, в 50 раз меньшая величина. Если, однако удастся завлечь в ВК Видео всё дееспособное население России и соседних русскоязычных стран, то можно рассчитывать выйти на цифру до 200 миллионов пользователей, что уже весьма серьёзно.

Полагаю, ВКонтакте и тому подобные сервисы российских айти-корпораций делают ставку на запрет Ютуба. И действительно — Ютуб ведёт себя последнее время настолько ангажировано, настолько нахально, что бан сервиса в России обсуждают уже всерьёз.

3. Компания Эппл выкатила для восторженных фанатов очередную инновацию — тряпку для протирки монитора за 1990 рублей:

https://vc.ru/tech/307058-apple-zapustila-v-prodazhu-salfetku-dlya-protirki-displeya-za-1990-rubley

Внутри США, кстати, чудо-тряпку можно купить дешевле — всего за 19 долларов (около 1350 рублей).

За 2000, для сравнения, можно купить плохонький, но вполне функциональный смартфон. Или 10 квадратных метров хорошей ткани.