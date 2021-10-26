Нижнетагильские археологи раскопали советскую технологическую линию, выпускавшую пирожки по 5 копеек

Сотрудники кафедры археологии Нижнетагильского государственного университета в ходе раскопок на складе предприятия «Тагилхлеб» обнаружили хорошо сохранившийся артефакт советских времён.

Специалисты опознали в нём машину для производства культовых советских пирожков с повидлом.

Обжаренная в масле трубочка из теста с повидлом внутри, открытая с обоих концов, была предметом вожделения примерно трёх поколений советских детей. Цена её была стандартной – пять копеек, что составляло 1/24 процента средней заработной платы в СССР в 1980 году.

– Найденное оборудование представляет собой полностью комплектную технологическую линию, которая сворачивает тесто в бесконечную трубку, наполняет её повидлом, нарезает на отдельные пирожки и отправляет в конвейерную печь. Запустить эту машину вполне реально, но мы сомневаемся, что ещё живы специалисты, знающие её устройство, – рассказал заведующий кафедрой археологии НТГУ Геннадий Шлиман.

Единственным специалистом, помнящим секреты производства «пирожков за пять копеек», оказался 96-летний Иван Николаев, живущий ныне в Харьковской области Украины. Археологи собрали деньги, чтобы привезти его в Нижний Тагил, однако из-за коронавирусных ограничений технолог не может выехать из страны.

Руководство «Тагилхлеба» пообещало взять на себя повышенные социалистические обязательства по производству пирожков, если машину удастся запустить до 7 ноября.

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