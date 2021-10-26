Вечный огонь потушили в еще одном молдавском городе

Мэр молдавского города Кагула Николай Дандеш распорядился потушить Вечный огонь в городском мемориале, чтобы экономить газ, сообщил телеканал «Публика».

«Администратором точки потребления «Вечный огонь» является мэрия Кагула. Мэр попросил нас провести отключение», – сообщил телеканалу директор «Кагул-Газ» Валерий Валаки.

Мэр города ситуацию не прокомментировал, сообщил ТАСС.

Председатель Кагульского района Марчел Ченуша заявил, что расходы на снабжение мемориала газом незначительные. «Отключать Вечный огонь от подачи топлива не следовало. По нашим оценкам, расходы составляют 4-5 тыс. леев в месяц (200-250 евро). Я не считаю это большой суммой. Тем более она не может повлиять на газоснабжение в районе», – сказал он.

Напомним, власти Молдавии ввели в республике чрезвычайное положение из-за энергетического кризиса. После введения ЧП на мемориальном комплексе «Вечность» в Кишиневе погасили Вечный огонь под предлогом низкого давления в газотранспортной сети. Возмущенные решением властей жители Молдавии начали нести к Вечному огню свечи.

Глава Россотрудничество Евгений Примаков заявил, что Россотрудничество готово оплачивать счета за газ для Вечного огня в Кишиневе, если современное молдавское государство не в состоянии выполнять свой долг перед павшими победителями фашизма.

Бывший спикер Верховного совета Приднестровья Александр Щерба в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что решение властей Молдавии погасить Вечный огонь в Кишиневе – это не экономическая выгода, а политическое решение и война с общей историей.

Позже власти Молдавии восстановили подачу газа к Вечному огню в Кишиневе спустя несколько часов после отключения из-за низкого давления в газотранспортной сети.Мэр молдавского города Кагула Николай Дандеш распорядился потушить Вечный огонь в городском мемориале, чтобы экономить газ, сообщил телеканал «Публика».