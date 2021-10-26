 

Молдавия в поисках газа пришла в Голландию

26.10.2021, 19:20, Новости дня
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Экология жизни - Находите друзей, объединяйтесь, становитесь активными, делайте планету и себя лучшеМолдавия заключила контракт о пробной закупке одного млн кубометров газа у нидерландской компании Vitol, сообщила пресс-служба агентства публичной собственности при кабмине республики.

«Один из трех крупнейших поставщиков нефтепродуктов в мире, нидерландская компания Vitol, выиграла объявленный Energocom тендер по закупке одного миллиона кубометров природного газа», – приводит РИА «Новости» сообщение агентства. 

Отмечается, что компания должна доставить газ в Молдавию 27 октября. Контракт заключен с целью оценки возможности импорта газа из альтернативных источников, а также для уравновешивания низкого давления в системе подачи природного газа. 

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Молдавия предъявила Газпрому сразу трех альтернативных поставщиков. У Польши она купила первый альтернативный газ на пробу, с Украиной подписала соглашение на поставку 700 млн кубометров газа, а Румыния обещает найти газ для прокачки по новому газопроводу в Молдавию.

Напомним, переговоры РФ с Молдавией по газовому вопросу завершились безрезультатно. Кишинев, отказавшийся от нефтяной привязки цены на газ, оказался не способен платить за него по рыночным ценам. С 1 декабря поставки газа Кишиневу могут остановиться. 

В Газпроме утверждают, что в нынешнем газовом кризисе виновата сама Молдавия. По словам официального представителя компании Сергея Куприянова, долг за поставленный газ составляет 433 млн долларов (а с учетом просрочки – 709 млн). Представитель Газпрома добавил, что «представители Молдавии почему-то не хотят признавать накопившуюся сумму задолженности», также им «не нравится цена на газ, хотя ценообразование здесь понятно и прозрачно».



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