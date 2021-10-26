 

“Хорошо общаюсь с ребенком внутри. Четко понимаю его желания”. alyona alyona выложила в сеть фото в подгузнике и соской на шее

26.10.2021, 19:18, Новости дня
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“Внутри меня ребенок. Да, мне 30, но каждый день я чувствую в себе ребенка. И люди, которые меня окружают, тоже чувствуют детей внутри себя. Когда мы взрослеем и начинаем замечать, что стареем, ребенок внутри нас начинает бастовать. Во-первых, он боится старости как таковой. Во-вторых, понимает, что годы уходят и никак не останавливаются, а он сделал далеко не все, что запланировал”, – написала артистка.

По словам певицы, внутренний ребенок часто проявляется в экстренных ситуациях. 

“Возможно, своих внутренних детей нужно слышать и удовлетворять их желания. Мне 30 и сейчас я могу сказать, что очень хорошо общаюсь с ребенком внутри. Четко понимаю его желания, обиды, поведение и понимаю реакцию на жизнь. Мы дружим”, – отметила alyona alyona. 

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Публикация от Альона (@alyona.alyona.official)

Контекст:

alyona alyona родилась 14 июня 1991 года в городе Капитановка Кировоградской области. До начала музыкальной карьеры работала воспитательницей в детском саду в Барышевке Киевской области.

12 мая 2021 года певица стала “Лучшей исполнительницей” по версии украинской музыкальной премии YUNA.

14 февраля 2021 года alyona alyona сообщила, что состоит в отношениях, но не показала своего избранника, а в начале осени заявила, что они с возлюбленным будут жить вместе.

alyona alyona некоторое время скрывала лицо и имя своего бойфренда, объясняя тем, что он сам избегает публичности, поскольку не хочет, чтобы его упрекали в использовании ее имени ради популярности.

В конце сентября певица перестала скрывать возлюбленного, появившись вместе с ним на светском мероприятии. Избранником артистки оказался рэпер Yoxden.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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