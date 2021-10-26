 

Глава МИД Украины ответил на вопрос, считает ли Путина убийцей

26.10.2021, 19:18, Новости дня
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 Об этом он написал в Twitter в ходе общения с пользователями соцсети. 

“Путин убийца?” – спросили министра. 

“Да”, – ответил Кулеба. 

Так https://t.co/GgAGzaueot

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 26, 2021

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибло почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица. Также в результате российской агрессии на Донбассе погибло 158 детей.

В 2021 году, после того, как вышло интервью президента США Джо Байдена, в котором он назвал Путина убийцей, подобные вопросы начали задавать мировым и украинским политикам. В частности, об этом спрашивал украинский нардеп от “Европейская солидарности” Алексей Гончаренко у канцлера Германии Ангелы Меркель в ходе заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы, канцлер ответила уклончиво. Задавали этот вопрос и президенту Украины Владимиру Зеленскому. 

То, что Путин – убийца, известно всем, и не “следует стесняться говорить это”, считает бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес. Аналогичное мнение высказывал украинский спортсмен, нардеп от “Слуги народа” Жан Беленюк. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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