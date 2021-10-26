 

Оргкомитет зимней Олимпиады в Пекине показал, как будут выглядеть медали Игр 2022

26.10.2021, 19:18, Новости дня
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Награды получили название “Тонг Ксинь”, что означает “вместе как единое целое”.

Дизайн медалей Игр 2022 имеет классический вид и основан на китайских древних нефритовых подвесках с концентрическими кругами, пять колец символизируют олимпийский дух.

Отмечается, что форма медалей напоминает медали летней Олимпиады 2008, подчеркивая, что Пекин – первый город проведения и летних, и зимних Олимпийских игр.

На лицевой стороне в центре наград выгравированы пять олимпийских колец, а вокруг – надпись XXIV Olympic Winter Games Beijing 2022, окруженная узорами льда, снега и облаков.

На обратной стороне в центре медалей размещена эмблема Олимпиады 2022, а вокруг нее на китайском выгравировано полное название Игр. Кроме того, на обороте в самом большом кольце, выгравировано название вида соревнований.

Фото: Beijing 2022 / Twitter

Медали для Паралимпийских зимних игр 2022 имеют тот же дизайн и концепцию, что и олимпийские награды.

* Watch this video to take a closer look at our medals and understand the excitement, enthusiasm, and concept behind the medals‘design. #Beijing2022 #Olympics #medal pic.twitter.com/Zjr2t7Bq5w

— Beijing 2022 (@Beijing2022) October 26, 2021

Контекст:

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4-го по 20 февраля 2022 года.

Как отмечали в МОК, Олимпиада пройдет без иностранных болельщиков. Билеты на соревнования зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года в Пекине будут распространяться только среди жителей материкового Китая.

Кроме того, на Олимпиаде 2022 спортсменам рекомендовали свести к минимуму физическое взаимодействие друг с другом.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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