Мнение: Последняя Шоколадница!

Ну что – всему приходит конец. Уже начиная со следующей недели в стране локдаун, все будет закрыто (кроме почему-то театров и музеев). А после окончания локдауна общепит обещают перевести на обслуживание «по куар-кодам», или иначе «только для вакцинированных». Поскольку я не вакцинированный и вакцинироваться не собираюсь – для меня, стало быть, все эти заведения будут закрыты – примерно как для еврея в нацистской Германии или как для негра в Америке до 1970 года. Что показательно – на неопределенный срок (пишут, что “до тех пор, пока все не привьются” – но это, как вы понимаете, означает “до морковкина заговенья”).

И это значит, что мои еженедельные посиделки с книжками в Шоколаднице, равно как и в любом другом кафе, станут невозможны. Осталась последняя среда! Стало быть, ЗАВТРА, 27 октября, для всех нас последний шанс – встретиться и получить от меня книгу СТРАНА УТРАЧЕННОЙ ЭМПАТИИ с автографом автора в кафе Шоколадница возле м.Китайгород, на углу ул. Маросейка и Лубянский проезд, в 50 м от входа в метро!

Буду ждать всех, кто не хочет опоздать, завтра в обычное время – с 18 до 20 ч в первом зале, за столиком у стойки, вы меня сразу увидите. Последний шанс! Кто планирует зайти – оставляйте, пожалуйста, свои заявки в комментах или в личке, чтобы я знал, сколько книжек захватить (хотя я всегда беру с запасом).

Ну а если вы не в Москве, а где-то в России или вовсе за бугром – тоже пустяки, вы можете ее заказать у меня, написав в личку или по е-мейл [email protected] Велкам!

Итак – В СРЕДУ, ЗАВТРА (почти уже сегодня), с 18 до 20 ч, в “Шоколаднице” на углу Лубянского проезда и Маросейки, у самого входа в м.Китайгород. Телефон для связи – +7915-823-13-25. Если потеряетесь – звоните! До встречи!