Мнение: Бои за Старомарьевку. 26.10.2021

На Донбассе ожидаемая силовая эскалация.ВСУ пытаются захватить поселок Старомарьевка.

Поселок находился в серой зоне и позиций ДНР там не было, они находятся к востоку от Старомарьевки.

Воспользовавшись этим, ВСУ ночью зашли в поселок и повесили там свой флаг.

Стоит отметить, что в поселке по данным военкоров проживает 180 человек, из них 37 граждан РФ.

После этого в районе поселка начался бой, продолжающийся до сих пор. Обе стороны применяют минометы и 122-мм артиллерию. Появились видео прохождения танков через Тельманово. Такой себе намек, что возможна дальнейшая эскалация.

Артиллерийские удары наносились по Гранитному и Тельманово. О потерях сторон и текущей тактической обстановке в районе Старомарьевки информации пока крайне мало. Ждем развития событий и конкретики. Отсутствие силовой реакции разумеется будет трактоваться как приглашение к дальнейшим попыткам продвижения в серой зоне.

Если же смотреть на это в целом, то как уже писалось ранее, ухудшение внутриполитической ситуации для Зеленского будет толкать его к очередному кровопусканию и провокациям на Донбассе. Здесь он также является точной копией Порошенко, который также пытался решать внутриполитические проблемы "перемогами на Донбассе в серой зоне" и кровопусканием.

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