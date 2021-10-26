Мнение: Золото

Скифское золото будет возвращено Украине. Так решил суд Амстердама. Перед крымскими событиями экспонаты из крымского музея находились на выставке в Голландии, соответственно, возник спор, куда именно они должны вернуться.

Логика суда основана на международном праве, которое рассматривает присоединение Крыма как аннексию. Аргументы России про право народа на самоопределение и итоги референдума оказались менее основательны, чем принципы единства территории и Хельсинское соглашение о нерушимости границ в Европе, под которым стоит подпись СССР, а значит – Россия его тоже принимает и соблюдает. Вопрос щекотливый, но в данном случае Кремль сам привез себе проблему, совершенно не озаботившись международно-правовым оформлением произошедшего. Ну хоть каким-то. Пацаны с Лиговки делили по понятиям, лекции по юриспруденции они пропустили на спортивных соревнованиях.

Решение суда обжаловано, так что впереди еще один тур разбирательств, но шансов, конечно, нет. Логика суда предельно понятна: экспонаты принадлежат не музею, а Украине. Раз так, то вернуть его следует собственнику. Крым временно собственнику не принадлежит в связи с его аннексией, поэтому возвращать будут в Киев.

—