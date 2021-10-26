 

Мнение: Золото

26.10.2021, 19:08, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Скифское золото будет возвращено Украине. Так решил суд Амстердама. Перед крымскими событиями экспонаты из крымского музея находились на выставке в Голландии, соответственно, возник спор, куда именно они должны вернуться.

Логика суда основана на международном праве, которое рассматривает присоединение Крыма как аннексию. Аргументы России про право народа на самоопределение и итоги референдума оказались менее основательны, чем принципы единства территории и Хельсинское соглашение о нерушимости границ в Европе, под которым стоит подпись СССР, а значит – Россия его тоже принимает и соблюдает. Вопрос щекотливый, но в данном случае Кремль сам привез себе проблему, совершенно не озаботившись международно-правовым оформлением произошедшего. Ну хоть каким-то. Пацаны с Лиговки делили по понятиям, лекции по юриспруденции они пропустили на спортивных соревнованиях.

Решение суда обжаловано, так что впереди еще один тур разбирательств, но шансов, конечно, нет. Логика суда предельно понятна: экспонаты принадлежат не музею, а Украине. Раз так, то вернуть его следует собственнику. Крым временно собственнику не принадлежит в связи с его аннексией, поэтому возвращать будут в Киев.

Источник: Эль Мюрид



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.03 / «Есть такая Нина, которая все-таки смогла»

23.07 / Россия потребует от Украины репарации за оккупацию Крыма с 1954 по 2014 год

19.08 / Ученые назвали вид чая, защищающий от болезни Альцгеймера

01.09 / Политолог Березовец: Зеленский вылетел в США со скандалом

19.10 / Можно ли подлечить головную боль и головокружение ноотропами? Отвечает невролог

08.02 / Ученые решили устроить «большую уборку» на орбите Земли

21.11 / Валерий Меладзе рассказал, что изменял супруге с Алиной Джанабаевой

29.07 / Эксперт Лукацкий объяснил опасность прохождения опросов в соцсетях

21.05 / Леди Гага впервые рассказала о беременности в результате изнасилования

27.08 / Motorola Edge 20 Pro уже можно заказать в России намного дешевле европейской цены

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика