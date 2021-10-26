«Не нравится — увольняйся», — слышат в свой адрес около 70% врачей в России



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В опросе участвовали 2822 специалиста со всей России, в том числе врачи «красных зон».

Результаты показали, что для большинства врачей работа с пациентами с COVID-19 интересная, но очень выматывающая — об этом сообщили 58,1% врачей, работающих на передовой во время пандемии. Еще 29,3% не заинтересованы в работе, а 12,6% оказались сверхлюдьми — полностью вовлечены в рабочий процесс и не испытывают усталости.

Но при этом 47,4% опрошенных иногда подумывают об увольнении из-за огромных перегрузок, 28,3% находятся в полушаге от этого решения, а 24,3% никогда не думали о том, чтобы оставить свою работу.

Около половины (42,9%) врачей «красных зон» не чувствуют никакой поддержки со стороны руководства. Эмоциональную поддержку получают 19% респондентов, еще 19% — финансовую, а 19,1% сообщили, что начальство старается помочь и добрым словом, и «длинным рублем».

Что касается врачей, работающих в других сферах, то половина из них (50,6%) не видят никакой поддержки со стороны руководства. Еще 26,4% получают только эмоциональную помощь, 8,2% – финансовую, а 15,1% сообщили, что руководство поддерживает их и морально, и финансово.

Более половины российских врачей не любят региональные власти

Всероссийский опрос показал, что поводов для недовольства медиков более чем достаточно.

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Знаменитую фразу «не нравится — увольняйся» в свой адрес слышали хотя бы раз 68,3% врачей «красных зон» и 68,4% специалистов, работающих вне этих зон.

Абсолютное большинство врачей ковид-госпиталей (90,5%) убеждены, что моральное выгорание и физическая усталость могут негативно сказаться на качестве оказываемой ими помощи пациентам. Того же мнения придерживаются их коллеги из других сфер медицины — 92,3%.

Сопереживать своим пациентам продолжают 39,9% специалистов «красных зон», 28,8% истощены, но стараются сочувствовать и вовлекаться в проблемы больных. В том, что работа сделала их более черствыми, признались 22,9% опрошенных, а 8,4% страдания пациентов уже не трогают.

В свою очередь 40,6% специалистов, ведущих плановый прием, никак не изменили свое отношение к пациентам. Еще 33,1% устали, но продолжают сопереживать, 18,9% стали менее чуткими и 7,4% не сочувствуют больным.

О проблемах со здоровьем и эмоциональном истощении из-за пандемии сообщили 37,1% врачей ковид-госпиталей, похожие результаты у специалистов на плановом приеме — 36,8%.

Спасти врачей от хронической усталости и выгорания по мнению опрошенных могут снижение нагрузок (69,7% и 69,1%), улучшение условий труда (74,5% и 68,4%), повышение уважения к профессии врача в обществе (54,8% и 51,2%), признание со стороны руководства (37,2% и 36,9%), личные благодарности от пациентов (28,2% и 26,6%), поддержка коллег (23,7% и 23,4%).