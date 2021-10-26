Минивэн Toyota Alphard нового поколения появится в 2022 году

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26.10.2021, 18:54, Новости дня
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Опубликовали подробности об обновленной генерации минивэна Toyota Alphard.

Данный автомобиль представят публике ко второй половине 2022 года. Предполагается, что новый экземпляр имеет увеличенную решетку радиатора. Кроме того, минивэн Toyota Alphard получит более объемные бамперы. Заявлено, что японские инженеры задействовали для автомобиля платформу GA-K. Кроме того, модель имеет колесную базу 3000 мм. Предполагается, что под капотом применят гибридную систему с 2,5-литровым мотором.

Однако в продажу также запустят усовершенствованную модификацию, которая предполагается электрическую установку, а также 3,5-литровый бензиновый двигатель. Остальные подробности о японском минивэне будут озвучены несколько позже.



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