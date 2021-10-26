В Сочи выставили на продажу экземпляр редкого автомобиля Matra Murena

В РФ выставлен в продаже уникальный экземпляр французского хетчбэка Matra Murena.

Предложенный автомобиль выпущен в 1983 году в ограниченном количестве. Известно, что доступный экземпляр в настоящее время находится в Сочи. Кроме того, изначально разработчики выпустили 480 машин, что придает транспортному средству еще большую эксклюзивность. Приобрести Matra Murena можно по цене 2,5 млн рублей.

Общий пробег автомобиля достигает 76,9 тысяч километров. Напомним, автомобиль оснащается независимой подвеской, а также имеет 2,2-литровый бензиновый двигатель с отдачей 118 л.с. Остальные подробности об эксклюзивном хетчбэке пока отсутствуют.