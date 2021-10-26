Рената Литвинова, Анджелина Джоли и другие звезды, которые выглядят по-королевски, и их секреты

«Дорогая женщина» – это не та женщина, которая одета в брендовую одежду и носит бриллианты. Это та женщина, которая обладает манерами, благодаря которым выглядит и воспринимается окружающими, как королева. Вот те знаменитости, которые в полной мере соответствуют данному роскошному образу.

Рената Литвинова

Актриса и режиссер Рената Литвинова — образец интеллигентности и женственности. Ее манера говорить томно и с придыханием стала ее визитной карточкой. При этом не создается впечатления наигранности. В этом образе знаменитость весьма органична.

Рената отличается от коллег по цеху тем, что никогда никого не обесценивает, не оскорбляет, не переходит на личности. Если в ее адрес случаются нападки, то она может дать отпор остроумным высказыванием, но при этом тактично и деликатно, как и полагается настоящей королеве.

Анджелина Джоли

Актрисе не нужно надевать яркие наряды, чтобы привлекать к себе внимание. У нее бешеная энергетика и невероятная харизма. В обычной жизни звезда предпочитает одеваться скромно, а на съемочной площадке она с легкостью перевоплощается в любую героиню.

Все, кто знает Анджелину лично, отмечают, что в ней есть какой-то магнетизм: во время беседы она как будто гипнотизирует своего собеседника. И устоять перед ее чарами не представляется возможным.

Алика Смехова

Грациозная походка, статная осанка, непринужденные жесты и плавные движения — все это «секреты красоты» актриса и певицы. Знаменитость умеет правильно себя презентовать. Видно, что эта женщина уверена в себе. Это чувствуют окружающие, поэтому не перестают восхищаться ее красотой.

Алика, как и Рената Литвинова, отличается бесконфликтностью. Ее сложно вывести из себя, она никогда не теряет самообладания.

Ирина Понаровская

Певице уже 68 лет, но в это просто невозможно поверить, когда увидишь ее фото. Артистка не изменяет своему стилю — в этом заключается секрет ее успеха. Она большая модница, всегда следит за новыми трендами, поэтому в любом возрасте выглядит сногсшибательно.

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Олеся Судзиловская

Актриса Олеся Судзиловская — икона стиля. Где бы она ни появилась, всегда выглядит безупречно. Ей ни к чему эпатировать аудиторию экстравагантными нарядами. У нее безупречный вкус, чувство стиля. Все ее наряды уместны и соответствуют мероприятию, которое посещает звезда.

Олеся — очень ухоженная женщина. Она следит за собой, и это видно по ее внешнему виду. У нее здоровые роскошные волосы, всегда аккуратная укладка, неброский макияж и бархатная кожа без изъянов.

Моника Беллуччи

Актриса Моника Беллуччи уже не одно десятилетие входит в рейтинг самых красивых женщин мира. Пластические хирурги говорят в один голос: «Все клиентки просят сделать им такую внешность, как у Моники Беллуччи».

Действительно, от природы актриса невероятно красива. У нее идеальная фигура, правильные утонченные черты лица. Но дело даже не в этом, а в том как Беллуччи себя подает. Ведь согласитесь, что красивых женщин много, но не в каждой есть шарм.

А у Беллуччи он есть. Она излучает уверенность в себе, чувство собственного достоинства. Актриса не боится старости, не боится одиночества. Она умеет наслаждаться жизнью, а это самое главное. Когда в человеке есть гармония, то он прекрасен как внешне, так и внутренне.

Наталья Ветлицкая

В девяностые годы певица Наталья Ветлицкая была иконой стиля. И хоть сейчас она не так часто выступает на сцене, но выглядит так же потрясающе, как и почти тридцать лет назад. У нее безупречное чувство стиля и вкуса. А еще Наталья является счастливой обладательницей стройной, подтянутой фигуры. Конечно, выглядеть за пятьдесят лет на двадцать моложе — это требует определенных усилий. Чтобы держать себя в форме, звезда занимается йогой.