 

«Москвичи здесь не обслуживаются»: рестораны и магазины Краснодарского края вводят санкции против жителей столицы

26.10.2021, 18:31, Разное
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В Сочи, Новороссийске, Анапе и других городах Краснодарского края владельцы магазинов, ресторанов, АЗС, вывешивают таблички с портретом основателя Москвы Юрия Долгорукого и надписью «Москвичи здесь не обслуживаются».

«Хамство москвичей, их заносчивость и бескультурье давно раздражали нас – жителей Кубани. Ко всему прочему, эгоизм жителей Москвы проявился и в самом начале пандемии. Мы хорошо помним, кто и как занёс эту заразу с итальянских и французских курортов в Россию. Сейчас, когда объявлены выходные, толпы москвичей снова ринулись в наши города. Они опять будут пьянствовать, хамить, требовать к себе особого отношения. Именно поэтому я призвал всех жителей Краснодарского края принять участие в акции «Москвичи здесь не обслуживаются». Мы всё равно проверяем при входе QR-коды и документы, поэтому ни один приезжий из Москвы не проскользнёт. Коль они приехали к нам, пускай отдыхают на улице. А ещё лучше, остаются в своей Москве. Мы их к нам в гости не звали», – заявил инициатор акции Всеволод Кондратьев.

В настоящий момент уже более тысячи ресторанов и магазинов Краснодарского края ограничили доступ для жителей столицы.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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