Эксперт назвал причины большего количества противников прививок в мире

Во всем мире было очень много сделано для того, чтобы вакцинировались. Но результаты практические везде оказались ниже ожидаемого. Это говорит о том, что все мы столкнулись с какой глубинной проблемой, которая существовала давно, сказал доктор психологических наук Александр Тхостов во время круглого стола в редакции газеты ВЗГЛЯД.

«Антиваксеры, то есть активные противники вакцинации, появились лет 20 назад и государство не делало ничего для того, чтобы научиться работать с ними», – сообщил заведующий кафедрой нейро – и патопсихологии факультета психологии МГУ, доктор психологических наук Александр Тхостов.

Ранее антипрививочники выступали против вакцинации от кори, добавил эксперт. «С ними нужно научиться работать. Мы же не выселим их на Марс», – говорит профессор.

По его словам, часть противников прививок от коронавируса «плохо воспринимают аргументацию, но тем не менее ее нужно производить». «Если человек не согласен с вами, то с ним все равно нужно спорить, чтобы остальные, которые еще не такие убеждение, все-таки слушали и вас. Технология запугивания, конечно, дает эффект, но уже давно было доказано, что этот эффект очень короткий. На самом деле, нужно показывать выгоды этой вакцинации для людей. И сейчас уже что-то делается в этом отношении», – отметил профессор. Он приветствовал то, что в РФ те, кто сделал прививку, смогут в период очередного локдауна посещать театры и музеи.

Тхостов подчеркнул, что уровень доверия населения к инициативам властей оказался «достаточно низким» во всем мире. «Было очень много сделано для того, чтобы люди адекватно вели себя, вакцинировались. Но результаты практические везде оказались ниже ожидаемого. Это говорит о том, что все мы столкнулись с какой глубинной проблемой, которая существовала давно. В будущем ее будет необходимо решать», – уверен эксперт.

Профессор посетовал, что у людей слишком мало навыков и инструментов, чтобы отличать правдивую информацию от ложной. Ситуация усугубляется еще и тем, что некоторые медики, которые должны были «демонстрировать высокий уровень рациональности», «тоже подвержены странным теориям». «Это тоже говорит о какой-то лакуне», – подчеркнул эксперт.

Во вторник состоялся организованный газетой ВЗГЛЯД круглый стол на тему «Психолог разберется. Баланс реальных возможностей и общественных ожиданий». Специалисты в различных областях психологии – социальной, детской, возрастной, нейропсихологии и других – вели речь о воздействии пандемии COVID-19 и сопутствующих ей социально-экономических трудностей и стрессов на психологическое самочувствие людей и целых коллективов.

В этот же день с жесткой критикой антипрививочников выступил директор ботанического сада «Аптекарский огород» Алексей Ретеюм – по его словам, противники вакцинации стали главными виновниками ужесточения ограничительных мер. По мнению Ретеюма, сторонники антипрививочного движения «убивают всю Россию». Антиваксеров (активных противников кампании вакцинации от COVID) раскритиковали многие звезды российского кино и театра. Ранее о возникшей из-за антипрививочников и ковид-диссидентов проблеме газете ВЗГЛЯД рассказал бывший сенатор Франц Клинцевич.

Между тем количество зарегистрированных в РФ случаев COVID-19 перевалило за восемь миллионов, ежедневно регистрируют больше 30 тысяч новых вирус-положительных пациентов.

Последние данные о ситуации с коронавирусом представлены на портале стопкоронавирус.рф.