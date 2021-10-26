Крупнейшие компании РФ подписали кодекс этики искусственного интеллекта

Сбербанк, Росатом, «Газпром нефть», Яндекс и другие крупные компании, входящие в Альянс в сфере искусственного интеллекта, подписали кодекс этики ИИ. Он устанавливает общие этические принципы и стандарты поведения, которыми следует руководствоваться в сфере искусственного интеллекта.

Кодекс распространяется на отношения, связанные с этическими аспектами создания (проектирования, конструирования, пилотирования), внедрения и использования технологий ИИ на всех этапах жизненного цикла, которые в настоящее время не урегулированы законодательством Российской Федерации или другими актами регулирования, передает ТАСС.

Документ поделен на два раздела, куда входят, в том числе такие темы, как стимулирование развития ИИ, повышение осведомленности об этике применения ИИ, идентификация ИИ в общении с человеком и информационная безопасность.

По словам заместителя руководителя Аналитического центра при правительстве Сергея Наквасина, на сегодня порядка 20 стран занимаются вопросами этики искусственного интеллекта. Авторами российского кодекса выступили Альянс в сфере ИИ совместно с Аналитическим центром при правительстве РФ и Минэкономразвития. Присоединение к кодексу является добровольным.

Подписи под документом поставили входящие в альянс Сбербанк, «Газпром нефть», «Яндекс», VK, МТС и Российский фонд прямых инвестиций, а также представители Сколково, «Ростелекома», Росатома, InfoWatch, ЦИАН и другие. Впервые при подписании соглашений используется мобильная подпись Госключ. В Минцифры сообщили, что это удобный и технологичный сервис, в котором бесплатно создается сертификат электронной подписи пользователя портала Госуслуг.

Кодекс этики искусственного интеллекта (ИИ) даст возможность снять часть связанных с использованием ИИ рисков, сообщила резидент Infowatch Наталья Касперская. «Собственно, этот кодекс [этики ИИ], почему он подписан и почему он разрабатывался – чтобы часть этих рисков снять», – сказала она.

Касперская также считает, что все заинтересованные в разработке и эффективном использовании ИИ должны учитывать возможные риски в сфере кибербезопасности.

Совет Европы поддержал подписанный в РФ кодекс этики искусственного интеллекта (ИИ) и считает его важным шагом на пути к регулированию использования ИИ. Об этом сообщил глава совета цифровых технологий Совета Европы Кристиан Бартолин на международном форуме «Этика искусственного интеллекта: начало доверия».

«Мы поддерживаем все законодательные инициативы в этой области, включая вашу, российскую. Мы считаем, что это действительно важный шаг вперед, хотя это юридически не обязывающий инструмент», – сказал он.

Бартолин отметил, что этот кодекс является важным шагом на пути к регулированию использования искусственного интеллекта и связанных с ним разработок. «Особенно когда речь идет о тех областях, которые являются чувствительными для общества, например, это касается прав человека, демократии, применения верховенства права, что является основой для работы Совета Европы», – добавил Бартолин.

По его словам, искусственный интеллект – технология, которая не знает границ, и это явление, которое нельзя регулировать в рамках одного государства или региона, поэтому необходим глобальный подход. «По этой причине считаю, что было бы важно подчеркнуть, что нам нужен хороший многосторонний подход, включающий в себя всех участников, всех заинтересованных лиц, в том числе гражданское общество, промышленный сектор, академические круги», – добавил он.

При этом, как отметил Бартолин, чтобы общие правила в этой сфере эффективно применялись, они должны стать частью законодательства. «Мы будем работать до конца этого года в нашем комитете, будем думать о последующих шагах. Это, скорее всего, будет включать в себя и разработку юридически обязывающего документа», – продолжил он.

В свою очередь президент Ассоциации больших данных Анна Серебряникова заявила, что принятие первого в РФ кодекса этики искусственного интеллекта должно подкрепляться практическими действиями компаний.

«Самое важное – [это то], что кроме декларации нужны практические действия. Нужны процессы в компаниях, нужны процессы в государстве. Нужно сохранять гибкость регулирования, и поэтому саморегулирование – важный инструмент. Но без практического применения норм, записанных в кодексах, наверное, изменить нашу жизнь к лучшему мы не сможем», – сказала Серебряникова.

Она напомнила, что почти два года назад (в декабре 2019 года) был также принят кодекс этики использования данных, который в настоящее время продолжает существовать и активно развиваться. За прошедшее время принципы кодекса поддержали 40 компаний.

«Саморегулирование – это необходимый этап перед [государственным] регулированием. Регулирование, оно, безусловно, запаздывает по объективным причинам, но оно и должно запаздывать. Этические нормы трудно переложить в жесткое нормативное прочтение, они требуют оценки, усмотрения, формирования общественного договора по тем или иным принципам», – считает Серебряникова.