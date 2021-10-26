Украина выдала обвиняемого в хищении россиянина

Украина выдала жителя Брянской области Игоря Шитого, который обвиняется в хищении из бюджета 29 млн рублей, предназначенных для компенсации пострадавших на Чернобыльской АЭС, сообщили в пресс-службе полиции 26 октября.

«В пограничном пункте пропуска «Гоптовка-Нехотеевка» состоялась экстрадиция гражданина РФ Игоря Шитого», – рассказали в пресс-центре, передает ТАСС.

Отмечается, что преступление он совершил в составе организованной группы. В полиции сообщили, что мужчина в 2009 году вместе с сообщниками разработал криминальную схему. Они вводили местных жителей в заблуждение, сообщая им о их праве получить материальную компенсацию за имущество, утраченное из-за катастрофы на ЧАЭС.

Фигуранты присвоили себе все выплаты из бюджета, полагающиеся жителям.

Ранее сообщалось, что украинские пограничники задержали во время патрулирования зоны отчуждения Чернобыльской АЭС сталкера из Московской области. Мужчина проник на запрещенную территорию с целью экстремального туризма.