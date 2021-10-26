 

“Папина копия”, “Красавчик”. Виктор Павлик показал новую фотосессию с четырехмесячным сыном

26.10.2021, 18:24, Новости дня
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“Растет сынуля!” – подписал фото 55-летний музыкант.

За несколько часов его пост лайкнули больше 3,6 тыс. раз.

“Папина копия”, – заметила ira.skrinnik.

“Красавчик”, – написала olena_levchenko_.

“Очень прекрасные”, – прокомментировала dubograinatali.

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Контекст:

Мать ребенка – 26-летняя концертный директор Павлика Екатерина Репяхова. Они поженились в мае 2020 года. 15 июня 2021 года у них родился сын Михаил.

Михаил Павлик – первенец Репяховой и четвертый ребенок Виктора Павлика. От предыдущих отношений у певца есть сын Александр и дочь Кристина, единокровные брат и сестра.

Средний сын артиста, 21-летний Павел Павлик, рожденный в браке с третьей женой, танцовщицей Ларисой Созаевой, умер в августе 2020 года после двух лет борьбы с раком.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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