 

Из-за пандемии коронавируса мог исчезнуть один из штаммов гриппа

26.10.2021, 18:24, Новости дня
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Этот штамм считается менее заразным, эволюционирует медленнее других штаммов гриппа, в связи с чем вакцина от него не обновлялась с 2015 года.

В исследовании ученых сказано, что данные факторы в совокупности с пандемией COVID-19 способствовали уменьшению глобальной циркуляции штамма B/Yamagata и его возможному исчезновению.

По словам ведущего исследователя вакцин из Mayo Clinic Ричарда Кеннеди, B/Yamagata имеет тенденцию распространяться несколько лет, а затем практически полностью исчезать.

“Мы не фиксировали ни одного случая с марта 2020 года, но я хотел бы видеть более длительный период, когда мы не наблюдаем этого штамма”, – добавил он.

Контекст:

В августе 2020 года Минздрав призывал граждан Украины вакцинироваться от гриппа, поскольку прививки являются самым действенным средством профилактики гриппа и его осложнений. Вакцинация от гриппа позволит избежать одновременного инфицирования и коронавирусом, считают в ведомстве. 

В 2020 году, по данным Госстата, в Украине от гриппа и пневмонии умерло 11 358 человек. 

Согласно прогнозу Всемирной организации здравоохранения, в эпидемическом сезоне 2021–2022 в Украине ожидается циркуляция четырех штаммов гриппа. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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