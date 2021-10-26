 

В Краматорске разоблачили схему продажи оружия из зоны ООС

26.10.2021, 18:24, Новости дня
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По данным следствия, полицейский, откомандированный в район проведения ООС для прохождения службы, организовал незаконный сбыт оружия, патронов и взрывчатки по всей территории Украины. Вместе со своим сообщником они продавали оружие представителям криминалитета.

По информации спецслужбы, оружие и боеприпасы подозреваемые хранили в частных гаражных помещениях Краматорска Донецкой области. Сотрудники СБУ задержали их сразу после очередного сбыта оружия.

В ходе обысков правоохранители изъяли 61 гранату, четыре мины разной модификации, около 13 кг взрывчатых веществ, 30 взрывателей, 38 реактивных патронов и дымовых гранат/мин, более 10 600 патронов разного калибра, пистолеты-пулеметы и карабины.

Обоим фигурантам сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

ВИДЕОВидео: Служба безпеки України / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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