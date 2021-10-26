 

“Настя, звезду прикройте”, “Трусишки маловаты”. Волочкова снялась в микробикини с разведенными ногами

26.10.2021, 18:24, Новости дня
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Артистка позирует в кадре, стоя на коленях с разведенными в стороны ногами.

“Я – на море! После спектакля”, – написала артистка. Она не уточнила, где именно отдыхает.

“Настя, звезду немного прикройте”, – отреагировали на фото фолловеры.

“Я одна приблизила фото?” – поинтересовалась подписчица балерины.

“Нет, я тоже. Трусишки маловаты, ничего не прикрывают”, – написали в ответ фолловеры артистки.

“Вот [бойфренду] Володе повезло! Не успел пристроиться и сразу на море”, – прокомментировали снимок балерины поклонники.

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

За несколько часов до публикации фото в купальнике Волочкова разместила снимок, на котором была запечатлена в домашнем костюме на диване.

“Сижу, никого не трогаю. Отдыхаю”, – подписала снимок балерина.

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Контекст:

Волочкова – заслуженная артистка РФ (2002). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре. После 2003 года выступает с сольными проектами.

В сети Волочкова часто делится откровенными снимками, а также демонстрирует умение садиться на шпагат.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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