 

Радуцкий: Пациентов с COVID-19 не всегда отвозят в ближайшую больницу. Но даже в регионах с высоким уровнем занятости коек в госпитализации не отказывают

26.10.2021, 18:24, Новости дня
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Ежедневно в медицинские учреждения госпитализируют тысячи пациентов с СOVID-19. В последние дни в социальных сетях разгоняют “зраду” и панические слухи, будто тяжелобольных отказываются забирать в больницы. Или раньше времени выписывают.

Я всегда призываю украинцев доверять только проверенной информации.

Работники “скорой” действуют по установленным Минздравом алгоритмам. Есть четкие критерии, по которым пациенту с подозрением на коронавирус показана госпитализация:

боль в грудной клетке;
тяжесть дыхания, одышка в состоянии покоя, признаки дыхательной недостаточности;
сатурация с уровнем кислорода в крови ниже 92% (для измерения сатурации в домашних условиях можно использовать пульсоксиметр);
нарушение сознания;
другие признаки, угрожающие жизни и свидетельствующие о критическом состоянии пациента.

Обратите внимание, что среди этих критериев нет высокой температуры. Условие госпитализации – наличие вышеперечисленных симптомов, кроме температуры.

По отзывам работников “скорой”, люди часто поддаются панике и сообщают диспетчерам о вымышленных симптомах, чтобы заставить бригаду приехать. В результате вместо того, чтобы ехать к пациенту, действительно нуждающемуся в экстренной госпитализации, врачи напрасно тратят время.

При каких условиях можно выписывать пациента из больницы? Для этого у человека должны отсутствовать все критерии госпитализации. Окончательное решение о выписке принимает врач.

Минздрав разрешил кислородзависимым пациентам, если у них есть такое желание (а у семейного врача есть свободный кислородный концентратор), завершать курс лечения дома. Но есть условия: уровень сатурации у больного должен быть не ниже 94%, пользоваться концентратором можно, пока сатурация не поднимется до 98% и будет держаться на этой отметке без аппарата в течение суток. Также семейный врач обязательно должен научить родственников пациента пользоваться кислородным концентратором. В общей сложности для больных, которые захотят продолжать преодолевать последствия болезни дома, Минздрав приобрел 15 тыс. кислородных концентраторов.

Теперь о свободных местах в больницах: даже в регионах с высоким уровнем занятости медучреждений больным не отказывают в госпитализации! Минздрав постоянно разворачивает дополнительные койки в больницах второй волны. В Херсонской области, где в настоящее время в реанимации занято 90% мест, вчера начали разворачивать временный госпиталь ГСЧС на 120 мест.

Важно понимать, что пациентов с COVID-19 не всегда отвозят в ближайшую больницу. Но в каждом заведении действуют одинаковые стандарты и протоколы лечения.

Источник: Михаил Радуцкий / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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